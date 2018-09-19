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Суды Происшествия

В Самаре кировчанин сидит в СИЗО за кражу своего автомобиля

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 сентября, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу на продление срока содержания под стражей жителю города Кирова Игорю Шмакову, которого обвиняют в краже автомобиля.

По словам адвоката Романа Гизятова, его клиент продал свою Honda жителю Самары за 500 тыс. руб., однако покупатель полностью с ним не расплатился. Устав ждать, Шмаков приехал в Самару и забрал автомобиль, не снятый с учета еще первым его владельцем, у которого  обвиняемый и приобрел транспортное средство.

Шмаков проехал через полстраны на машине с теми же номерами с какими ее продал, и уже в Санкт-Петербурге, где он работает, его задержали самарские оперативники.

По мнению защиты, максимум что можно вменять арестованному - это самоуправство, которое вообще не подразумевает применение столь строгой меры пресечения как заключение под стражу.

"По этой статье никого не арестовывают, но мой подзащитный иногородний, и потому его держат за решеткой, хотя он ранее не судим, имеет работу, обязуется являться на следственные действия по первому же требованию, что при современном развитии транспорта не составляет труда," — считает адвокат Гизятов.

Однако приведенные доводы защиты не возымели успеха, и федеральный судья Алексей Копытин в удовлетворении жалобы отказал.

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Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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