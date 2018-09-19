В Самаре кировчанин сидит в СИЗО за кражу своего автомобиля

Во вторник, 19 сентября, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу на продление срока содержания под стражей жителю города Кирова Игорю Шмакову, которого обвиняют в краже автомобиля.

По словам адвоката Романа Гизятова, его клиент продал свою Honda жителю Самары за 500 тыс. руб., однако покупатель полностью с ним не расплатился. Устав ждать, Шмаков приехал в Самару и забрал автомобиль, не снятый с учета еще первым его владельцем, у которого обвиняемый и приобрел транспортное средство.

Шмаков проехал через полстраны на машине с теми же номерами с какими ее продал, и уже в Санкт-Петербурге, где он работает, его задержали самарские оперативники.

По мнению защиты, максимум что можно вменять арестованному - это самоуправство, которое вообще не подразумевает применение столь строгой меры пресечения как заключение под стражу.

"По этой статье никого не арестовывают, но мой подзащитный иногородний, и потому его держат за решеткой, хотя он ранее не судим, имеет работу, обязуется являться на следственные действия по первому же требованию, что при современном развитии транспорта не составляет труда," — считает адвокат Гизятов.

Однако приведенные доводы защиты не возымели успеха, и федеральный судья Алексей Копытин в удовлетворении жалобы отказал.