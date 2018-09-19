Матч "Крыльев Советов" с "Краснодаром" рассудит Алексей Матюнин

Назначены арбитры на матчи восьмого тура Российской Премьер-лиги 2018/19.
Игру "Крылья Советов" — "Краснодар", которая состоится на "Самара Арене" в понедельник, 24 сентября, в 19:30, будет обслуживать московская судейская бригада: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Константин Шаламберидзе.
Резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
При судействе Алексея Матюнина самарская команда провела три тгры на Чемпионате России и все игры заканчивались с разным результатом.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))