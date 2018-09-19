Матч "Крыльев Советов" с "Краснодаром" рассудит Алексей Матюнин

Назначены арбитры на матчи восьмого тура Российской Премьер-лиги 2018/19.

Игру "Крылья Советов" — "Краснодар", которая состоится на "Самара Арене" в понедельник, 24 сентября, в 19:30, будет обслуживать московская судейская бригада: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Константин Шаламберидзе.

Резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

При судействе Алексея Матюнина самарская команда провела три тгры на Чемпионате России и все игры заканчивались с разным результатом.