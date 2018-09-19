В Самаре при ДТП легковушка отлетела на тротуар и травмировала двух пешеходов

Во вторник, 18 сентября, в Самаре столкнулись два автомобиля, один из которых отбросило на пешеходов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, 49-летний водитель автомобиля Lada Largus, ехавший в 7:40 по ул. Ново-Вокзальной, при повороте налево в районе дома 304 по пр. Карла Маркса, столкнулся со встречным автомобилем Mitsubishi ASX под управлением 51-летнего водителя.

После столкновения Largus отлетел на тротуар, где сбил двух женщин-пешеходов в возрасте 54 и 58 лет.

После ДТП обе сбитые женщины были госпитализирована. Кроме того, в ДТП пострадала 37-летняя пассажирка Lada Largus, ей назначено амбулаторное лечение. И госпитализирован пострадавший водитель Mitsubishi.

По факту ДТП проводится проверка.