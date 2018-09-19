В Самаре при ДТП легковушка отлетела на тротуар и травмировала двух пешеходов

Во вторник, 18 сентября, в Самаре столкнулись два автомобиля, один из которых отбросило на пешеходов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По версии полицейских, 49-летний водитель автомобиля Lada Largus, ехавший в 7:40 по ул. Ново-Вокзальной, при повороте налево в районе дома 304 по пр. Карла Маркса, столкнулся со встречным автомобилем Mitsubishi ASX под управлением 51-летнего водителя.
После столкновения Largus отлетел на тротуар, где сбил двух женщин-пешеходов в возрасте 54 и 58 лет.
После ДТП обе сбитые женщины были госпитализирована. Кроме того, в ДТП пострадала 37-летняя пассажирка Lada Largus, ей назначено амбулаторное лечение. И госпитализирован пострадавший водитель Mitsubishi.
По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.