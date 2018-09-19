Совладельцу "Родника" не удалось оспорить договор поручительства по кредиту для "Кристалла-Лефортово"

Совладельцу ООО "СК "Родник" АО "Актив" не удалось оспорить договор поручительства с "НС Банком" по кредиту на 300 млн руб. для ООО "ГК "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны, пишет "КоммерсантЪ". Как сказано в материалах дела на сайте суда, о существовании договора поручительства "Активу" и совету директоров завода стало известно только после подачи банком искового заявления о взыскании солидарно с "Кристалла-Лефортово", Павла Сметаны и "Родника" около 151 млн руб. задолженности.

Напомним, в 2014 г. предприятие на несколько лет остановило производство алкогольных напитков. Тогда в результате проверки в здании рядом с "Родником" были обнаружены 800 тыс. литров неучтенного этилового спирта и 1,2 млн акцизных марок. Арбитражный суд Самарской области по иску Росалкогольрегулирования лишил "Родник" лицензии на производство и оборот алкогольной продукции. Также полиция возбудила несколько уголовных дел, которые в 2015 г. были прекращены.

В 2016 г. гендиректор федеральной группы "Кристалл-Лефортово" (крупный производитель водки и ликероводочной продукции) Павел Сметана за 350 млн руб. приобрел долю в "Роднике" у Любови Милеевой. Холдинг инвестировал в завод оборотные средства, размер которых не раскрывается. После этого комбинат вновь получил лицензию на закупку, хранение и продажу алкогольной продукции, производство спиртного возобновилось, однако завод работал не на полную мощь. Также структуры холдинга выкупили розничную сеть "Родника", насчитывавшую более 60 магазинов. Но уже в 2017 г. производство из-за проблем с кредиторами снова остановилось, розничную сеть пришлось в несколько раз сократить. ГК также начала испытывать финансовые трудности.

Весной этого года господин Сметана покинул пост генерального директора завода. Новым руководителем стал Вячеслав Дормидонтов. Тогда же "Актив" принялся в арбитражном суде оспаривать сделки "Родника", заключенные прежним гендиректором. Совладелец предприятия потребовал признать недействительным договор уступки прав требования завода с мордовским ООО "Регион­СтройИнком" и вернуть "Роднику" более 1 млрд руб., а также аннулировать договоры залога имущества с "АК Банком" и "ОФК Банком".

После этого эксперты предположили наличие серьезных разногласий между собственниками "Родника". На прошлой неделе бывший инвестор предприятия предъявил ему собственные претензии. ГК Павла Сметаны потребовала с "Родника" в суде в общей сложности более 2,5 млрд руб. за ненадлежащее исполнение договоров поставки. Подробности дела не раскрываются.

По словам экспертов, шансы "Актива" доказать несогласованность сделки с "НС Банком" были минимальны, так как она находилась в компетенции гендиректора и не требовала одобрения других участников общества, однако, как отмечает управляющий партнер АБ "Деловой фарватер" Роман Терехин, несогласованность является лишь одним из условий ее недействительности.

"Для того чтобы оспорить решение суда первой инстанции в апелляции, истцам необходимо представить доказательства, свидетельствующие о наличии заинтересованности со стороны генерального директора, и доказательства, свидетельствующие о том, что заключение договора поручительства выходило за рамки обычной хозяйственной деятельности общества. Возможно, какие-то доводы истцов не получили оценки в суде первой инстанции, что, опять же, может быть им на руку при дальнейшем обжаловании", — пояснил юрист. Телефоны "Родника", "Актива" и "Кристалла-Лефортово" недоступны для звонков.