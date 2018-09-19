За полгода зарегистрировано 138 мошеннических преступлений в отношении пожилых самарцев

ГУ МВД России по Самарской области и региональное министерство энергетики и ЖКХ предупреждают: на территории губернии наблюдается рост количества мошеннических преступлений, жертвами которых становятся пожилые граждане.

За шесть месяцев 2018 г. зарегистрировано 138 преступлений подобного рода против 78 за аналогичный период прошлого года (рост 76%).

Злоумышленники пользуются доверчивостью и неосведомленностью пожилых зачастую действуя под видом сотрудников коммунальных служб. Большинство преступлений имеет схожие черты — мошенники обманом проникают в жилище под предлогом осмотра счетчиков, системы водоснабжения или отопления, предлагают провести ремонт или замену оборудования, затем скрываются с полученными деньгами. Часто преступники стремятся выявить место, где граждане хранят накопления, отвлекают жертву и совершают крупное хищение.

Для того, чтобы не стать жертвой правонарушителей, необходимо соблюдать следующие правила: