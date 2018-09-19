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Преступления Происшествия

За полгода зарегистрировано 138 мошеннических преступлений в отношении пожилых самарцев

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД России по Самарской области и региональное министерство энергетики и ЖКХ предупреждают: на территории губернии наблюдается рост количества мошеннических преступлений, жертвами которых становятся пожилые граждане.

За шесть месяцев 2018 г. зарегистрировано 138 преступлений подобного рода против 78 за аналогичный период прошлого года (рост 76%).

Злоумышленники пользуются доверчивостью и неосведомленностью пожилых зачастую действуя под видом сотрудников коммунальных служб. Большинство преступлений имеет схожие черты — мошенники обманом проникают в жилище под предлогом осмотра счетчиков, системы водоснабжения или отопления, предлагают провести ремонт или замену оборудования, затем скрываются с полученными деньгами. Часто преступники стремятся выявить место, где граждане хранят накопления, отвлекают жертву и совершают крупное хищение.

Для того, чтобы не стать жертвой правонарушителей, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Если в вашу квартиру без вызова пришли работники коммунальных служб, необходимо проверить их документы, связаться с направившей их организацией по телефону и уточнить цели визита;
  • Осведомите кого-либо из родственников, соседей или знакомых о неожиданном визите с помощью телефона. Преступники чаще всего избирают мишенью одиноких граждан, простой звонок может заставить их изменить планы;
  • Старайтесь не упускать гостей из вида, не оставляйте одних в комнате, где хранятся деньги, контролируйте их действия;
  • Сотрудники коммунальных предприятий, совершающие обход квартир, не уполномочены собирать платежи с граждан. Если гость предлагает вам оплатить те или иные услуги, оборудование — свяжитесь по телефону с направившей его организацией для уточнения информации;
  • Сразу после убытия гостей проверьте наличие денежных средств и материальных ценностей. В случае пропажи немедленно обратитесь в полицию по телефону 02, поставьте в известность родственников. В поимке преступников важна каждая минута, чаще всего их удается задержать по горячим следам.

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