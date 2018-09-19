В Самаре подведены итоги конкурса социальных и культурных проектов "ЛУКОЙЛА"

В здании правительства Самарской области состоялась встреча первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Александра Нефедова с вице-президентом ПАО "ЛУКОЙЛ", генеральным директором АО "РИТЭК" Николаем Николаевым. В ходе встречи Николай Михайлович рассказал о результатах деятельности в Самарской области дочернего предприятия ПАО "ЛУКОЙЛ" и о перспективных направлениях дальнейшей работы.

В Самарском регионе РИТЭК разрабатывает 79 месторождений в 9 муниципальных районах на севере и юге области. По итогам прошлого года было добыто 2,24 млн тонн нефти.

На высоком уровне остаются и инвестиции — они составляют порядка 4,2 млрд рублей. Основная их доля приходится на бурение, благоустройство скважин и развитие объектов инфраструктуры.

Кроме того, предприятие — крупнейший налогоплательщик, участвующий во многих социальных проектах, реализуемых в регионе. Одним из них является конкурс социальных и культурных проектов "ЛУКОЙЛА".

Награждение победителей IV конкурса состоялось в этот же день в Самарском государственном академическом театре оперы и балета. В этом году конкурс посвящен 25-летию благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ".

От имени губернатора области Дмитрия Азарова собравшихся поздравил Александр Нефедов. "Сотрудничеству с компанией "ЛУКОЙЛ" мы придаем особое значение, и конкурс социальных и культурных проектов уже стал доброй традицией на Самарской земле", — отметил он.

Николай Николаев приветствовал собравшихся от имени президента компании "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова и высоко оценил значимость Самарского региона в деле нефтедобычи.

"Благодаря таким конкурсам мы создали уникальную систему отношений между властью, бизнесом и обществом, — сказал Николай Николаев. — Несмотря на то что мы добываем в Самарском регионе так называемую тяжелую нефть, нам легко. Потому что совместно с вами, дорогие самарцы, нам удается реализовать по-настоящему социально значимые проекты, и это только начало большой созидательной работы".

За четыре года существования конкурса в Самарской области были поданы тысячи заявок, внедрены около 200 проектов на общую сумму 60 млн рублей. За счет грантов победители организовывают центры детского здоровья и творчества, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, благоустраивают парки и скверы, проводят выставки, фестивали, экологические акции, реконструируют памятники архитектуры. Словом, воплощают в жизнь свои самые смелые и интересные идеи, цель которых — сделать жизнь в губернии еще интереснее и комфортнее.

В этом году на рассмотрение комиссии поступило 394 заявки в номинациях "Экология", "Духовность и культура", "Спорт", "Молодежные инициативы". Фонд конкурса составил 15 млн рублей.

Победителями признаны 79 проектов. Так, в номинации "Духовность и культура" победителями стали 45 проектов, в номинации "Спорт" — 14 проектов, в номинации "Экология" — 11.

Поскольку 2018 год объявлен Годом волонтера, руководство компании добавило дополнительную номинацию "Молодежные инициативы", уделив проектам, связанным с внедрением новых методик и технологий работы с молодежью, особое внимание. Лучшими в этой номинации признаны 9 проектов.

Среди абсолютных победителей в номинации "Спорт" — "Центр культурного развития" в Кинеле. По проекту на территории центра обустроена спортивная площадка.

"Хотим превратить территорию вокруг учреждения в полезное общественное пространство, — говорит директор Центра культурного развития Игорь Жаткин. — Мы разбили клумбы, установили спортивные снаряды. На деньги гранта закупим и уложим специализированное покрытие, которое сделает занятия спортом безопасными и комфортными. Очень рады, что нас поддержали. Эта победа много значит не только для нашего центра, но и в целом для города".

В номинации "Духовность и культура" одним из победителей стал Самарский областной художественный музей, который выиграл грант на реализацию проекта "Музей на кончиках пальцев". По словам главного научного сотрудника Валерии Вершининой, это просветительская программа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Новаторская идея заключается в изготовлении рельефных копий картин, подвесной системы и этикеток для них, а также рельефно-графического путеводителя по музею и аудиогида, с помощью которых слабовидящие и слепые люди смогут знакомиться произведениями искусства, представленными в постоянной экспозиции музея.

"Такая практика внедряется в крупных столичных музеях, но благодаря "ЛУКОЙЛУ" теперь она будет и в Самаре, — рассказывает Валерия Вершинина. — Считаю, что это большой вклад в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья".

В номинации "Молодежные инициативы" одним из победителей стало Молодежное информационное агентство Самарской области с проектом "Спортивная робототехника".

"На деньги гранта будет приобретено оборудование для занятий по физике, математике, робототехнике, — говорит руководитель проекта Андрей Осипов. — Победа в конкурсе вдохновила на новые свершения, у конкурса большое будущее в Самарской области".