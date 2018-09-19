В Самарской области лже-представитель "Тойота-мотор" присвоил 10,6 млн рублей

В Самарской области 35-летнего мужчину задержали по подозрению в крупном мошенничестве.

По версии следствия, выдавая себя за представителя "Тойота-мотор", который может помочь купить автомобиль со значительной скидкой, он присвоил 10,6 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", потерпевшим по нему признан безработный 32-летний гражданин.

Расследование ведет областная полиция. По данным источника в правоохранительных органах, эта афера вскрылась в ходе расследования другого уголовного дела о мошенничестве.