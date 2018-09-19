В Самарской области лже-представитель "Тойота-мотор" присвоил 10,6 млн рублей

В Самарской области 35-летнего мужчину задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
По версии следствия, выдавая себя за представителя "Тойота-мотор", который может помочь купить автомобиль со значительной скидкой, он присвоил 10,6 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", потерпевшим по нему признан безработный 32-летний гражданин.
Расследование ведет областная полиция. По данным источника в правоохранительных органах, эта афера вскрылась в ходе расследования другого уголовного дела о мошенничестве.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.