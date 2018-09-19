На волжском острове нашли тело мужчины, пропавшего около 15 лет назад

В Самарской области установили личность мужчины, труп которого обнаружили в акватории Волги. Об этом сообщает Сызранский ЛО МВД России на транспорте.

Напомним, 30 июля на острове у причала "Совхоз Комсомолец" примерно в 5 км от берега нашли скелет неизвестного человека.

После того как СМИ опубликовали информацию с его приметами, в Сызранский ЛО МВД России на транспорте обратилась женщина. Она рассказала, что более 10 лет назад без вести пропал ее муж. А приметы найденного трупа давали основания полагать, что найдено его тело. Сравнительный тест ДНК подтвердил это предположение. Погибшим оказался житель Сызрани 1960 года рождения, который почти 15 лет назад ушел из дома и не вернулся.