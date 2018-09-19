На волжском острове нашли тело мужчины, пропавшего около 15 лет назад

В Самарской области установили личность мужчины, труп которого обнаружили в акватории Волги. Об этом сообщает Сызранский ЛО МВД России на транспорте.
Напомним, 30 июля на острове у причала "Совхоз Комсомолец" примерно в 5 км от берега нашли скелет неизвестного человека.
После того как СМИ опубликовали информацию с его приметами, в Сызранский ЛО МВД России на транспорте обратилась женщина. Она рассказала, что более 10 лет назад без вести пропал ее муж. А приметы найденного трупа давали основания полагать, что найдено его тело. Сравнительный тест ДНК подтвердил это предположение. Погибшим оказался житель Сызрани 1960 года рождения, который почти 15 лет назад ушел из дома и не вернулся.
Последние комментарии
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.
Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.