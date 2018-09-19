Октябрьск получит субсидию в 18,6 млн рублей на реконструкцию пляжа и капремонт водопровода

Октябрьск получит субсидию в 18,6 млн руб. на реконструкцию пляжа и капремонт водопровода. Такое предложение было озвучено на заседании правительства Самарской области под председательством врио первого вице-губернатора - председателя регправительства Александра Нефедова 19 сентября.

На заседании был одобрен проект закона о внесении поправок в областной бюджет на 2018 год. В ближайшие дни законопроект поступит на рассмотрение депутатов Самарской губдумы.

В соответствии с законопроектом бюджету Октябрьска на решение отдельных вопросов местного значения предлагается увеличить размер стимулирующих субсидий на 2018 г. на 18,6 млн руб. за счет нераспределенного резерва стимулирующих субсидий.

Отмечается, что 12 млн руб. необходимы для проведения проектно-изыскательских работ по реконструкции центрального городского пляжа — этот проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города". А 6,6 млн руб. будет направлено на капитальный ремонт водопроводных сетей.