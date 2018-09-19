Октябрьск получит субсидию в 18,6 млн рублей на реконструкцию пляжа и капремонт водопровода

Октябрьск получит субсидию в 18,6 млн руб. на реконструкцию пляжа и капремонт водопровода. Такое предложение было озвучено на заседании правительства Самарской области под председательством врио первого вице-губернатора - председателя регправительства Александра Нефедова 19 сентября.
На заседании был одобрен проект закона о внесении поправок в областной бюджет на 2018 год. В ближайшие дни законопроект поступит на рассмотрение депутатов Самарской губдумы.
В соответствии с законопроектом бюджету Октябрьска на решение отдельных вопросов местного значения предлагается увеличить размер стимулирующих субсидий на 2018 г. на 18,6 млн руб. за счет нераспределенного резерва стимулирующих субсидий.
Отмечается, что 12 млн руб. необходимы для проведения проектно-изыскательских работ по реконструкции центрального городского пляжа — этот проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города". А 6,6 млн руб. будет направлено на капитальный ремонт водопроводных сетей.
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это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???