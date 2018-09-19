Доходы регионального бюджета увеличатся на 876 млн рублей

На заседании правительства Самарской области под председательством врио первого вице-губернатора — председателя регправительства Александра Нефедова 19 сентября был одобрен проект закона о внесении поправок в областной бюджет на 2018 год.

В ближайшие дни законопроект поступит на рассмотрение депутатов губдумы.

Врио заместителя председателя правительства — министра управления финансами области Андрей Прямилов сообщил, что в 2018 г. предлагается увеличить доходную и расходную часть областного бюджета на 876,3 млн рублей. Из них за счет налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в связи с перерасчетом показателей и учетом фактических поступлений текущего года, а также изменений в прогнозах поступлений — 768,6 млн руб., за счет дополнительных целевых безвозмездных поступлений в областную казну из федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ — 56 млн рублей.

Также предлагается учесть прочие безвозмездные поступления и доходы от возврата госучреждениями остатков субсидий прошлых лет в 2018 г. в размере 51,2 млн рублей.

105 млн руб. из этих поступлений планируется направить на несвязанную поддержку региональных сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства, еще 56,8 млн руб. составит софинансирование этих субсидий из областного бюджета.

15,7 млн руб. направят на осуществление переданных региону федеральных полномочий по госрегистрации актов гражданского состояния, 14,3 млн руб. — на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и граждан, уволенных с военной службы.

Законопроект предусматривает выделение 11,1 млн руб. на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

5,6 млн руб. предлагается потратить на обеспечение деятельности депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, 5,3 млн руб. — на оплату санаторно-курортного лечения для отдельных категорий граждан, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

При этом, в соответствии с изменениями федерального законодательства, на 101 млн руб. сокращаются средства, представляемые на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

Значительные средства предлагается потратить на обеспечение софинансирования безвозмездных поступлений, а также на иные социально значимые мероприятия. Так, 513 млн руб. будет направлено на мероприятия по бесперебойному обеспечению населения тепло-, водо- и газоснабжением и подготовку жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период. 182,8 млн руб. собираются выделить на обеспечение роста по зарплат работников здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения с 28 950 рублей до 30 150 рублей.

Существенные средства из региональной казны законопроектом предлагается направить на строительство и капремонт. Например, 155,7 млн руб. пойдет на проведение капитального ремонта, оснащение и обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения.

95 млн руб. будет направлено на строительство Потаповского пансионата для инвалидов, 73 млн руб. — на проектирование и строительство детского сада № 210 "Ладушки" в Тольятти. 54,2 млн руб. — на возведение физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом в Тольятти для СДЮСШОР № 8 "Союз".

Дополнительные 30 млн руб. потребуются для завершения реконструкции здания Самарского театра юного зрителя "СамАрт" (II и III пусковые комплексы).

69,2 млн руб. составят субсидии муниципальным образованиям на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 20,5 млн руб. — на реализацию госпрограммы "Доступная среда в Самарской области" на 2014–2020 годы", 13,6 млн руб. — на создание и оснащение подвижной мобильной ветеринарной бригады, 10 млн руб. — на дополнительное обслуживание школьных автобусов, 6,2 млн руб. — на укомплектование нового пожарного депо на территории ОЭЗ "Тольятти".

"С учетом представленных изменений доходы областного бюджета в 2018 г. составят 151,4 млрд руб., расходы — 154,2 млрд рублей. Дефицит сохранится в сумме 2,87 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах параметры областного бюджета не изменятся", — сообщил Андрей Прямилов.