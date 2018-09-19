Самарские следователи "раскручивают" дело о вовлечении подростков в секс-индустрию

В уголовном деле о вовлечении самарских школьниц в проституцию появляются новые эпизоды.
Напомним, еще в марте 2018 г. стало известно о задержании двух молодых людей по подозрению в том, что они знакомились в интернете с подростками, а потом заставляли девушек оказывать интим-услуги за деньги. Работали на съемной квартире на Московском шоссе в Самаре, иногда к девушкам применяли физическую силу, чтобы заставить их выполнять требуемые действия.
Позже, во время судов, на которых решался вопрос об аресте подозреваемых, стали стали известны их имена: это Максим Медведев и Сергей Крюков из с. Большая Малышевка Кинельского района.
На момент возбуждения уголовного дела было два заявления от потерпевших 2000 и 2001 годов рождения, уголовное дело тогда возбудили по ч. 3 ст. 240 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией ").
В сентябре в деле появились новые эпизоды: по версии следствия, в секс-индустрию были вовлечены девушки 2000 и 1999 годов рождения, которые на тот момент еще были несовершеннолетними, одна из них при этом является уроженкой Пензы.
Работа по этому уголовному делу продолжается, следователи пока ход расследования не комментируют.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.