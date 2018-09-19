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Преступления Происшествия

Самарские следователи "раскручивают" дело о вовлечении подростков в секс-индустрию

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В уголовном деле о вовлечении самарских школьниц в проституцию появляются новые эпизоды.

Напомним, еще в марте 2018 г. стало известно о задержании двух молодых людей по подозрению в том, что они знакомились в интернете с подростками, а потом заставляли девушек оказывать интим-услуги за деньги. Работали на съемной квартире на Московском шоссе в Самаре, иногда к девушкам применяли физическую силу, чтобы заставить их выполнять требуемые действия.

Позже, во время судов, на которых решался вопрос об аресте подозреваемых, стали стали известны их имена: это Максим Медведев и Сергей Крюков из с. Большая Малышевка Кинельского района.

На момент возбуждения уголовного дела было два заявления от потерпевших 2000 и 2001 годов рождения, уголовное дело тогда возбудили по ч. 3 ст. 240 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией ").

В сентябре в деле появились новые эпизоды: по версии следствия, в секс-индустрию были вовлечены девушки 2000 и 1999 годов рождения, которые на тот момент еще были несовершеннолетними, одна из них при этом является уроженкой Пензы.

Работа по этому уголовному делу продолжается, следователи пока ход расследования не комментируют.

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