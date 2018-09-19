НК НПЗ вручил сертификаты на благотворительную помощь

Новокуйбышевский НПЗ в очередной раз оказал благотворительную помощь городским учреждениям. Обладателями сертификата на материальную помощь стали общеобразовательная школа № 19 имени Героя социалистического труда А.С. Федотовой, Дом молодежных организаций, Общеобразовательный центр им. М.П. Бочарикова, школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов, а также Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж.

Стоит отметить, что ежегодно на улучшение социальной сферы предприятием выделяются значительные средства. Начиная с 2010 года акционерным обществом в рамках соглашения между ПАО "НК "Роснефть" и правительством Самарской области было перечислено более 700 млн руб. на строительство и улучшение социально-значимых объектов, ремонт и совершенствование материально-технической базы образовательных, спортивных, медицинских и культурных учреждений Новокуйбышевска.

В разные годы благополучателями стали социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Наш дом", территориальный центр социальной помощи семье и детям, детская художественная школа, центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Светлячек", ТЮЗ "Время тайн", национальный парк "Самарская лука" и другие.

В прошлом году на благотворительные средства НК НПЗ при поддержке НК "Роснефть" в Новокуйбышевске был осуществлен грандиозный проект по строительству ледового дворца "Роснефть"-Арена. Всего на возведение ледового дворца с 2014 по 2016 годы Новокуйбышевским НПЗ был выделен 351 млн рублей.

Также за счет средств НК НПЗ в городе была благоустроена площадь имени первого директора НК НПЗ Г.И. Гореченкова, установлены памятники бывшим директорам нефтеперерабатывающего завода Гавриилу Гореченкову и Павлу Узункояну.

Так что на протяжении уже многих лет благотворительная деятельность является важнейшей частью социальной политики градообразующего предприятия. Об этом на торжественной церемонии вручении сертификатов рассказал генеральный директор НК НПЗ Роберт Хусаинов.

"Основная цель благотворительной деятельности предприятия — это развитие и обучение детей и студентов, потому что это вклад в наше будущее, — отметил Роберт Хусаинов. — Немаловажной является и история завода, которую необходимо сохранять. Учитывая традиции прошлых лет, мы будем продолжать работу по линии благотворительности, уже сейчас формируются планы помощи на будущий год.

В 2018 году общая сумма благотворительной помощи составила 4,646 млн рублей. Сертификаты на суммы от 500 тысяч до 1,5 млн руб., в зависимости от нужд конкретного учреждения, руководители организаций по сложившейся на предприятии хорошей традиции получили в торжественной обстановке из рук Роберта Хусаинова.

Благополучатели не скрывали радости и с удовольствием делились с присутствующими планами освоения денежных средств. Так, Дом молодежных организаций получил от предприятия в качестве материальной помощи 1 млн руб., который планируется потратить на возведение ограждения вокруг учреждения и установку въездной группы, которые так необходимы для обеспечения безопасности учащихся.

Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж получил в качестве благотворительной помощи 1,2 млн рублей. В этом учебном заведении готовят поваров-кондитеров, специалистов информационных систем.

"С предприятием мы сотрудничаем второй год, — говорит заместитель директора колледжа Павел Шашков. — В прошлом году на выделенные деньги провели ремонт помещений в студенческом общежитии. В этом году планируем отремонтировать фасад учебного корпуса. Так что помощь для нас весомая и своевременная. Постараемся оправдать доверие компании и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество".

По традиции благотворительная помощь оказывается образовательным учреждениям — партнерам НК НПЗ — школе №7: на развитие "Роснефть-классов", Новокуйбышевскому нефтехимическому техникуму и филиалу СамГТУ.

"Новокуйбышевский НПЗ ежегодно оказывает нам большую помощь, благодаря чему развивается школа, становится ведущим образовательным центром. Эти средства планируем потратить на создание современного медиа-центра в школе, приобретение компьютеров, мультимедийных проекторов, офисной техники, — говорит директор школы № 7 Елена Иванова. — В этом центре дети смогут получать более полные и глубокие знания в области информационных технологий, математики, физики. Выражаем слова благодарности руководству предприятия за активное участие в развитии наших ребят, поддержку и высокую оценку работы преподавателей образовательного центра".

"Мы очень рады, что НК НПЗ всегда идут навстречу нашим обращениям, — подтверждает слова коллеги заведующая детским садом "Золотой ключик" Светлана Савенкова. — В 2016 году благотворительная помощь от НК НПЗ была направлена на ремонт помещений. В этом году нам выделен транш в 500 тысяч рублей, которые пойдут на ремонт спортивного зала и развитие материально-технической базы детского сада. Мы планируем установить дополнительное игровое оборудование, чтобы повысить двигательную активность ребят и привить им любовь к спорту".