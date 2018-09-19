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Преступления Происшествия

Главного инженера Самарской дистанции пути КбшЖД подозревают в получении крупной взятки

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжское СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении главного инженера Самарской дистанции пути — структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО "РЖД". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, железнодорожника подозревают в получении взятки в крупном размере — п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Куйбышевская транспортная прокуратура признала законным возбуждение этого уголовного дела.

Как сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик, по версии правоохранителей, главный инженер Самарской дистанции пути ОАО "РЖД" получил от начальника участка одного из региональных предприятий 300 тыс. руб. за использование труда подчиненных и спецоборудования для выполнения строительно-монтажных работ, которыми должно было заниматься указанное предприятие. В итоге по незаконному указанию подозреваемого железнодорожников, освобожденных на время от своих непосредственных обязанностей, направили устранять на участке пути перегона Чапаевск — Звезда недоделки субподрядчика, в чьих интересах и давалось незаконное вознаграждение должностному лицу.

Сейчас ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, — сообщают в пресс-службе следственного ведомства. — Чтобы не допустить повторения подобных случаев, в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных".

Расследование уголовного дела находится на контроле Следственного управления и Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Также в Приволжском СУ на транспорте СК РФ корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что подозреваемый отказался от дачи показаний воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, позволяющей человеку не давать показания против себя и близких.

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