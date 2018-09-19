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"Друзья леса" выйдут в Сеть с гаджетами от МегаФона

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "МегаФон" выступила партнером XXII областного слета "Друзья леса", прошедшего на Мастрюковских озерах. Для оператора поддержка юных лесоводов — уже традиция, начало которой положено три года назад. Победители конкурсного испытания получили дипломы и специальные призы от МегаФона — мобильные устройства, с помощью которых можно выходить в интернет за новыми знаниями.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

"Знать в лицо" насекомых-вредителей леса и определять растение по семенам, различать виды лесных пожаров и разбираться в особенностях лесных экосистем, уметь подсчитывать запасы древесных пород и даже рассказывать заготовленные дома экологические сказки — столь широк круг знаний и умений, которыми должны обладать участники слета, который проводит Самарское лесничество при поддержке министерства лесного хозяйства и природопользования Самарской области.

В этом году слет проходил уже в 22-й раз и собрал юных лесоводов из Самары, Тольятти, Чапаевска и девяти муниципальных районов Самарской области.

После череды конкурсных испытаний лучшей была признана Софья Утина из школы имени И.Ф. Самаркина в с. Новая Кармала Кошкинского района. Ей и обладателю второго места — Даниилу Новосельцеву из села Подбельск Похвистневского района — достались планшетные компьютеры от МегаФона. А Елене Ровенко из школы села Екатериновка оператор вручил смартфон — за третье место.

"Чтобы добиться успеха в таком серьезном конкурсе, нужно знать очень много. К счастью, сейчас получать нужную информацию стало легко — с помощью гаджетов, подключенных к мобильному интернету. Уверен, что с этими устройствами победители слета сделают новый шаг в деле получения очень важных для всего нашего общества профессий эколога или специалиста лесничества", — отметил Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании "МегаФон".

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