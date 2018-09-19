Платон Днепровский: "Фестиваль 404 — лучшее мероприятие в России"

Фестиваль 404 — лучшее мероприятие в России, поделился мнением основатель и руководитель UI Design Group Платон Днепровский в приветственном видео к участникам феста.

"Это на мой взгляд самое лучшее мероприятие, которое проводится в России. А я посетил их не мало. Когда прекратился 404 после 2014 года, я ужасно расстраивался. Потому что помимо контента там очень классные ребята, очень классная туса, очень классная Волга, ну и Самара сама по себе. И Жигулевский пивзавод, конечно, бесподобен", — говорит Днепровский, который выступает модератором секции UX (user experience (пользовательский опыт) — совокупность поведения, отношения и эмоций пользователя при использовании определенного продукта или услуги — прим. ВН).

Подробнее о том, почему на Фестиваль 404 нужно ехать не только тем, кто занимается UX, но и "любыми другими непотребными делами" смотрите в ролике.

Напомним, Платон Днепровский на фестивале выступит с докладом про эффективную организацию работы дизайн-команды.