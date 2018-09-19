Число пользователей приложения "Мой Tele2" за полгода выросло на треть

Компания Tele2 подвела итоги работы приложения "Мой Tele2", которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. По итогам первых шести месяцев 2018 года число активных пользователей личного кабинета выросло на треть. Приложение особенно популярно среди клиентов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также в тройку лидеров вошли и нижегородские абоненты.

Лидером по количеству пользователей приложения "Мой Tele2" ожидаемо стал столичный регион, что объясняется большим проникновением смартфонов в московской сети. Здесь в личный кабинет со своего устройства заходят более трети клиентов. Второе место по популярности приложения заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область, где проживает примерно 10% пользователей "Мой Tele2". На третьей строчке списка оказалась Нижегородская область с долей в 8% клиентов. Высокие позиции в рейтинге активных пользователей "Мой Tele2" у регионов Урала — Челябинской и Свердловской областей.

Большинство клиентов (65%) заходят в личный кабинет, чтобы просмотреть остаток пакетов на тарифе. Примерно половина пользователей открывает "Мой Tele2" для проверки расходов и платежей.

Тарифы-конструкторы настраивают под себя более 37% абонентов. Именно столько клиентов корректируют через приложение число минут и гигабайтов на своих тарифах, а также активируют дополнительные услуги. Чаще всего абоненты изменяют объем интернет-трафика.

Вторая по популярности услуга — и это любопытный тренд — безлимитный доступ к dating-сервисам "Мои знакомства". Еще одна востребованная опция — безлимит на видеохостинг YouTube.

Достаточно популярна программа лояльности "Больше", которая предлагает абонентам бонусы от партнеров. Для доступа к этой странице приложение используют примерно 12% клиентов.

Более 12% абонентов открывают "Мой Tele2", чтобы обменять минуты на гигабайты. Чаще всего этим сервисом пользовались в Московском регионе. Интересно, что второе место по популярности услуги заняли регионы Урала, а вот Северо-Запад оказался на третьей позиции.

Если проанализировать популярность функции настройки тарифа в регионах, то чаще всего ею пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. На третьем месте — жители Челябинской области, а четвертую позицию списка заняли абоненты Tele2 из Нижегородской области. Замыкают пятерку лидеров пользователи приложения из Краснодарского края.

Что касается предпочтений операционных систем среди клиентов приложения "Мой Tele2", то доли таковы: примерно 80% абонентов предпочитают Android, остальные выбирают iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей личного кабинета остаются модели Samsung и Apple. При этом в зависимости от макрорегиона лидерство моделей смартфонов меняется. Устройства Apple предпочитают пользователи в Московском регионе и центральной России. В остальных регионах Tele2 первенство остается за смартфонами Samsung.

"Ускоренное развитие LTE-сетей и обновление линейки "Мой Tele2" способствуют активному увеличению доли пользователей мобильного интернета среди наших клиентов, — комментирует директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. — На улучшение качества абонентской базы Tele2 косвенно указывают и результаты работы приложения "Мой Tele2", которое набирает популярность среди клиентов. Оно открывает все преимущества тарифного конструктора — достаточно всего нескольких простых операций, чтобы собрать свой супертариф. Приложение также используют для обмена минут на гигабайты. Со времени запуска сервиса в октябре 2017 года наши клиенты наменяли примерно 50 петабайт трафика. При этом более 97% из них сделали это с помощью приложения "Мой Tele2".