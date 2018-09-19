Самарские автомобилисты смогут бесплатно ездить на общественном транспорте целый день

В субботу, 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, автомобилисты Самары получат возможность бесплатного проезда в общественном транспорте в течение всего дня, сообщает пресс-служба мэрии города.

По информации департамента транспорта Самары, акцию поддержат МП "Самарский метрополитен", МП "Трамвайно-троллейбусное управление", ООО "Самара Авто Газ", ООО "Шоссе, ООО "РЕЙС".

"Приглашаем самарских водителей принять участие в международной кампании и не садиться за руль хотя бы на день, разгрузив дороги от машин. Для этого в метрополитене, трамваях, троллейбусах и автобусах вышеуказанных перевозчиков необходимо будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства", - уточнили в городской администрации.