В регионе появятся новые детские поликлиники и ФАПы

Во вторник, 18 сентября, на профильном заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы депутаты обсудили вопрос строительства детских поликлиник и ФАПов.

С информацией по этому вопросу выступили представители министерства здравоохранения и министерства строительства области.

Медучреждения в регионе строят как в рамках государственных программ за счет федеральных и областных средств, так и при участии инвесторов-застройщиков на территории новых жилых микрорайонов. Так, в 2017 году ввели в эксплуатацию поликлинику в Южном городе, которая включает в себя детское отделение на 100 посещений в смену. Строится детская поликлиника на 500 посещений в смену в Тольятти. На очереди - возведение поликлиники в Сызрани, а также в Советском и Октябрьском районах Самары.

Проектно-сметная документация по амбулаторно-поликлиническим отделениям готовится застройщиками микрорайна Крутые Ключи и района Волгарь.

Депутаты высказали мнение, что органы местного самоуправления должны резервировать земельные участки для строительства социальных объектов одновременно с утверждением планов по возведению новых жилых кварталов.

Важный вопрос для сельских территорий - строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и офисов врачей общей практики. Большинство этих медицинских подразделений сегодня располагаются в приспособленных помещениях общественных зданий либо не отвечают требованиям СанПИН. До 2020 года в регионе должно появиться множество новых фельдшерско-акушерских пунктов: в Алексеевском, Борском, Кинельском, Похвистневском, Красноармейском и других районах.

Некоторые муниципалитеты получат модульные здания, которые остались после проведения чемпионата мира по футболу. В них разместят ФАПы и подстанции скорой помощи.