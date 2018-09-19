Фактического главу СК "Волжские высоты плюс" приговорили к семи годам колонии

В Октябрьском районном суде Самары вынесли обвинительный приговор Владимиру Лапину, который занимал должность заместителя гендиректора ООО "Волжские Высоты Плюс". Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие вели в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, где установили: несмотря на скромную должность, всю аферу придумал и организовал именно Лапин.

В полиции выяснили: ранее Владимир Лапин участвовал в строительстве и продаже квартир в жилом 23-этажном доме "Волжские Высоты" на ул. Карла Либкнехта, 8 в Октябрьском районе Самары. В планах было возведение второго дома - "Волжские Высоты-2" в границах ул. Карла Либкнехта, ул. Лейтенанта Шмидта и пер. Глинки, однако для этого нужно было сперва расселить двухэтажные жилые дома №11 и №13 по ул. Лейтенанта Шмидта, оформить участок в собственность и получить разрешительную документацию. Ничего этого сделано не было, вторая высотка в итоге так и не появилась.

Зато в начале 2014 г. было создано ООО "Волжские Высоты Плюс", генеральным директором которого стала знакомая Лапина - Татьяна Меняйлова (после вступления в брак она сменила фамилию на Журавлеву). По версии следствия, право принятия решений в сфере финансово-хозяйственной деятельности компании и право распоряжения денежными средствами Лапин оставил исключительно за собой, впоследствии возложив на себя обязанности заместителя генерального директора указанного общества. Он же набрал остальной персонал и научил их, что и как говорить клиентам.

Для компании сняли офис на ул. Радонежского, 9/145, дали рекламу о продаже квартир в "Волжских высотах-2" и даже организовали участие в рекламной выставке жилых комплексов, проводимой в выставочном центре ООО "ВК "Экспо-Волга".

С апреля 2014 г. начали приходить клиенты, с ними заключали договоры беспроцентного целевого займа, а деньги принимали под видом инвестирования строительства.

Учитывая, что в реальности строительство не велось, люди в конце концов заподозрили неладное, и в конце 2015 г. областное ГУ МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ООО "Волжские Высоты Плюс", на тот момент сообщалось о 23 пострадавших, следствие предполагало, что общий ущерб от действий конторы мог перевалить за 60 млн рублей.

В феврале 2017 г. уголовное дело передали в суд. Единственным обвиняемым стал Владимир Лапин, потерпевшими по делу проходили 29 семей, которые в разное время отдали в "Волжским Высотам Плюс" более 50 млн рублей.

В Октябрьском районном суде в обстоятельствах дела разбирались полтора года. В итоге Владимира Лапина приговорили к семи годам колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.