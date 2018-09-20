Представители Самарского университета приняли участие в первой конференции ООН по космическому праву

В Москве состоялась первая конференция Организации Объединенных Наций, посвященная космическому праву и политике. Ее организаторами выступили Управление по вопросам космического пространства ООН, правительство России и ГК "Роскосмос". Участниками конференции стали представители космических агентств, профильных министерств и научно-образовательных организаций из 80 стран.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева на конференции представили начальник отдела международного сотрудничества Антон Гульбис, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Игорь Белоконов, доцент кафедры теории и истории государства и права и международного права Анна Розенцвайг и студент юридического факультета Руслан Коныгин.

Участники форума обсудили правовое регулирование самых острых вопросов деятельности человека в космосе. В частности, мирное и безопасное использование космического пространства, разведку, добычу и использование космических ресурсов, предотвращение образования космического мусора и его оперативное удаление с орбит. Ряд участников отметили, что международному сообществу необходимо создать юридически обязывающий документ по разработке космических ресурсов в коммерческих целях. В связи с этим участникам конференции представили перспективы развития космического права на базе российских вузов.

"Проведенная конференция - уникальное событие для космического права, - говорит Анна Розенцвайг. - Неурегулированность важнейших вопросов этой сферы, в том числе порой и в части понятийного аппарата (космический мусор, космический объект и др.), вызывает значительные трудности в процессе правоприменения. К примеру, в настоящее время на орбите Земли находится много космических аппаратов, регулирование движения которых стало особенно важным. Не менее значимы вопросы ответственности за причиненный ущерб, добычи полезных ископаемых на небесных телах, права собственности, которые также подробно обсуждались. В ряде случаев происходит переплетение публичных и частных интересов. Имеющаяся правовая база характеризуется отставанием от осуществляемой космической деятельности. К обучению космическому праву необходимо подходить комплексно, взаимодействуя с государственными и международными организациями, связанными с нормотворчеством и правоприменением в области космической деятельности. Юридический факультет Самарского университета активно участвует в развитии космического права".

Также в рамках конференции представители Самарского университета провели ряд рабочих встреч. Профессор Игорь Белоконов поблагодарил директора Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетту Ди Пиппо за оказанную ООН поддержку летней космической школе, ежегодно проводимой Самарским университетом. Напомним, в 2018 году Управление по вопросам космического пространства ООН предоставило несколько трэвел-грантов для участия в школе в Самаре студентам иностранных вузов. А в ноябре 2017 года в Самарском университете под эгидой ООН прошел практикум "Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий для устойчивого социально-экономического развития".

Одним из важных результатов конференции для вуза стала встреча делегации Самарского университета с руководством ГК "Роскосмос" и представителями МИД РФ. По ее итогам поддержку получили инициативы университета по развитию международных научно-образовательных проектов в сфере аэрокосмических технологий под эгидой ООН.

"Уровень конференции был очень высоким, - подчеркнул Руслан Коныгин. - Среди участников конференции были заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, генеральный директор ГК "Росксмос" Дмитрий Рогозин. Почетным гостем первого дня стал Томас Пэттен Стаффорд - участник пилотируемого экспериментального полета "Аполлон" - "Союз", один из 24 человек, которые долетели до Луны".

Участники форума побывали в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, где состоялась встреча с космонавтами следующей долговременной экспедиций на МКС- 57/58 - Олегом Овчининым и Тайлером Никласом Хейгом. Запуск состоится в ноябре 2018 года.

По итогам конференции будет составлен доклад, который представят на юридическом подкомитете Управления по вопросам космического пространства ООН.