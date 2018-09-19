В Курумоче из-за плохого самочувствия младенца сел самолет Анапа — Екатеринбург

В среду, 19 сентября, в 11:15 в аэропорту "Курумоч" вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом № 202 по маршруту Анапа — Екатеринбург.

Это произошло из-за ухудшения самочувствия семимесячного ребенка, находившегося на борту. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, всего в самолете было 186 пассажиров. Ребенка с родителями сняли с самолета и доставил в детскую больницу № 5 Самары.

В 12:16 самолет вылетел из Курумоча в Екатеринбург.