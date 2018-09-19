В Самаре сыграли знаменитые Korpiklaani

В четверг, 13 сентября, в самарском клубе "Звезда" выступила знаменитая фолк-металл-группа Korpikloaani. Харизматичный солист Йонне Ярвель покорил зрителей, которые в этот вечер приехали, кажется, со всей России — зал был забит до отказа. Казанские поклонники караулили коллектив около отеля, а ребята из Тольятти шли с одной целью — попрыгать под песню "Водка".

Красивые народные мотивы, звучащие скрипкой, барабаны, гитара, мандолина и даже йоухикко под рев необычного вокалиста Йонне Ярвеля, дреды которого "пляшут" и разлетаются по сцене. Это фолк-метал, это Korpikloaani, которые вновь вернулись в Самару.

С первых же аккордов на танцполе яблоку негде упасть. Поклонники коллектива — открытые и смелые в выражении своих чувств — все полтора часа неистово танцуют и слемятся.

Korpikloaani образовалась в начале 90-х годов. Тогда вокалист Йоннне и Маарен Айкио играли семь дней в неделю в лапландском ресторане "Сумасшедший северный олень". Позже к музыкантам присоединились единомышленники, и свою новую историю группа начала отсчитывать с "нулевых".

Мелодии "Korpikloaani" — это смесь хеви-метала, традиционных финских и саамских мотивов. Музыкальные критики называют группу самой "плодовитой" среди представителей фолк-метал-культуры. Они выпустили девять полноформатных альбомов.

В Самаре команда представила сборную "солянку" во главе с боевиком "Водка", который, кажется, публика и ждала больше всех.

"Отличные ребята, мы их слушаем с друзьями, когда пьем", — рассказала поклонница Евгения из Казани. Девушка приехала на концерт вместе с друзьями. — Мы стерегли их около отеля, но об этом лучше расскажет мой муж".

"Давно ждали этот концерт, а билеты забронировали за полгода, — продолжил Дмитрий. — Это одна из любимейших нами команд. Это очень круто, что они наконец-то доехали до Самары. Самое главное, что удалось взять у них интервью. Я веду канал на YouTube. Устали они, конечно. Я спрашивал у Йонне о том, как он разработал свой фирменный стиль и вообще стал тем, кто он есть. Он ответил, что к музыке у него страсть с детства, особенно к местному фольклору. Свое вдохновение он черпает из финского эпоса. Привезти их в Самару — это настоящая бомба".

"Мы прям отлично так попрыгали, не зря ехали из Тольятти", — поддержал его еще один иногородний поклонник Михаил.

"Они великолепно поют и исполняют крайне качественно. Огооооонь", — прокричал из толпы молодой человек с зелеными волосами.

Девушек, к слову, на концерте было не меньше, чем парней.

"Я слушаю их с 2010 года. Это же такая особая атмосфера, аура. То чувство, когда ты слышишь песню и внутри все меняется, становишься счастливее и радостнее", — поделилась впечатлениями Лия.

В свою очередь, харизматичные господа Korpikloaani остались в восторге от самарского гостеприимства и пообещали, что прощаются ненадолго.