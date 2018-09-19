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Малый бизнес Экономическая политика

Самара вошла в ТОП-10 рейтинга регионов РФ по росту доходов индивидуальных предпринимателей

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Портал "Инвест-Форсайт" составил рейтинг регионов РФ по среднегодовому приросту доходов индивидуальных предпринимателей в период с 2007 по 2017 годы. В основу рейтинга положен показатель суммарного прироста доходов (налоговой базы) ИП, уплачивающих налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения и единый налог на вмененный доход (в %).

В Самарской области за 10 лет доходы индивидуальных предпринимателей выросли в среднем на 21,9%. По этому показателю регион занимает девятую строчку общероссийского рейтинга.

По данным исследования лидерство с большим отрывом занимает Республика Крым — здесь прирост составил 852% — после присоединения к России здесь наблюдалось значительное увеличение лиц, зарегистрированных индивидуальными предпринимателями.

"Хуже всего ситуация Хакасии, где в последние годы планомерно снижалась поддержка малому бизнесу", — отмечается в исследовании.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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