Самара вошла в ТОП-10 рейтинга регионов РФ по росту доходов индивидуальных предпринимателей

Портал "Инвест-Форсайт" составил рейтинг регионов РФ по среднегодовому приросту доходов индивидуальных предпринимателей в период с 2007 по 2017 годы. В основу рейтинга положен показатель суммарного прироста доходов (налоговой базы) ИП, уплачивающих налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения и единый налог на вмененный доход (в %).

В Самарской области за 10 лет доходы индивидуальных предпринимателей выросли в среднем на 21,9%. По этому показателю регион занимает девятую строчку общероссийского рейтинга.

По данным исследования лидерство с большим отрывом занимает Республика Крым — здесь прирост составил 852% — после присоединения к России здесь наблюдалось значительное увеличение лиц, зарегистрированных индивидуальными предпринимателями.

"Хуже всего ситуация Хакасии, где в последние годы планомерно снижалась поддержка малому бизнесу", — отмечается в исследовании.