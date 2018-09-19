Самарастат выяснит условия жизни населения в регионе

В сентябре–октябре 2018 г. на территории всех субъектов РФ проводится Комплексное наблюдение условий жизни населения. На территории Самарской области указанное наблюдение проводит Самарастат, сообщает официальный сайт ведомства.

Наблюдение организуется в целях получения официальной статистической информации, отражающей фактические условия жизнедеятельности семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитание и развитие детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий, установление и развитие социокультурных связей.

Главная задача статистического наблюдения — получение данных о мотивации к работе, обеспечении прав на соцзащиту и соцобслуживание, качестве жилищных и бытовых условий, наличии "информационных и коммуникационных средств, способствующих интеллектуальному развитию", о пользовании услугами и удовлетворенности работой учреждений социальной сферы и транспорта, о безопасности производственной и непроизводственной сфер обитания и о причинах ограничений в удовлетворении жизненно важных потребностей.

В Самарской области наблюдению подлежат 1,2 тыс. домохозяйств.

Итоги Комплексного наблюдения будут опубликованы и доступны на официальном сайте Росстата в сети Интернет: www.gks.ru.

"Все данные, полученные в результате опроса, в обязательном порядке признаются конфиденциальными, будут обезличены, не подлежат распространению и будут использованы только в целях формирования соответствующих федеральных информационных ресурсов по вопросам наблюдения", — отмечает Самарастат.

Для выполнения наблюдения привлечены временные сотрудники — интервьюеры. При себе они будут иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.

Информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефону (846) 263-89-86.