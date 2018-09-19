Самарастат выяснит условия жизни населения в регионе

В сентябре–октябре 2018 г. на территории всех субъектов РФ проводится Комплексное наблюдение условий жизни населения. На территории Самарской области указанное наблюдение проводит Самарастат, сообщает официальный сайт ведомства.
Наблюдение организуется в целях получения официальной статистической информации, отражающей фактические условия жизнедеятельности семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитание и развитие детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий, установление и развитие социокультурных связей.
Главная задача статистического наблюдения — получение данных о мотивации к работе, обеспечении прав на соцзащиту и соцобслуживание, качестве жилищных и бытовых условий, наличии "информационных и коммуникационных средств, способствующих интеллектуальному развитию", о пользовании услугами и удовлетворенности работой учреждений социальной сферы и транспорта, о безопасности производственной и непроизводственной сфер обитания и о причинах ограничений в удовлетворении жизненно важных потребностей.
В Самарской области наблюдению подлежат 1,2 тыс. домохозяйств.
Итоги Комплексного наблюдения будут опубликованы и доступны на официальном сайте Росстата в сети Интернет: www.gks.ru.
"Все данные, полученные в результате опроса, в обязательном порядке признаются конфиденциальными, будут обезличены, не подлежат распространению и будут использованы только в целях формирования соответствующих федеральных информационных ресурсов по вопросам наблюдения", — отмечает Самарастат.
Для выполнения наблюдения привлечены временные сотрудники — интервьюеры. При себе они будут иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.
Информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефону (846) 263-89-86.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
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это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.