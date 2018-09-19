"Крылья Советов" готовятся к матчу против "Краснодара" в полном составе

"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу 8-го тура РПЛ против "Краснодара". В общую группу вернулись Жозе Надсон и Олег Ланин, оправившиеся от повреждений. Таким образом, к домашней игре "Крылья Советов" готовятся в полном составе.

Тренировочный день был разбит на два занятия: сначала игроки занимались в тренажерном зале, затем провели полуторачасовую тренировку на натуральном поле. Помимо работы с мячом, оно включало в себя отработку тактическим схем.

Матч "Крылья Советов" — "Краснодар" состоится в понедельник, 24 сентября на стадионе "Самара Арена" и начнется в 19:30 по самарскому времени. Информация о билетах на эту игру доступна здесь.

Игра молодежного первенства будет сыграна в этот же день на 2 поле стадиона "Металлург". Матч начнется в 12:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.