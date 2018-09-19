"Крылья Советов" готовятся к матчу против "Краснодара" в полном составе

"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу 8-го тура РПЛ против "Краснодара". В общую группу вернулись Жозе Надсон и Олег Ланин, оправившиеся от повреждений. Таким образом, к домашней игре "Крылья Советов" готовятся в полном составе.
Тренировочный день был разбит на два занятия: сначала игроки занимались в тренажерном зале, затем провели полуторачасовую тренировку на натуральном поле. Помимо работы с мячом, оно включало в себя отработку тактическим схем.
Матч "Крылья Советов" — "Краснодар" состоится в понедельник, 24 сентября на стадионе "Самара Арена" и начнется в 19:30 по самарскому времени. Информация о билетах на эту игру доступна здесь.
Игра молодежного первенства будет сыграна в этот же день на 2 поле стадиона "Металлург". Матч начнется в 12:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))