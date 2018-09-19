"Ладья" проиграла "Спутнику" - 1:3

Очередным соперником "Ладьи" стал "Спутник" (Альметьевск), который неожиданно для многих успешно стартовал в сезоне — четыре победы в шести матчах для команды.

К середине первого периода соперники обменялись шайбами: на точный бросок Юрия Онишко тольяттинцы ответили голом Станислава Рангаева (в большинстве) — 1:1. В середине второго периода гости, игравшие в меньшинстве, воспользовались ошибкой волжан — 1:2 после броска Даниила Мельникова. На 36-й минуте Айдар Назмутдинов увеличил преимущество "Спутника" — 1:3. В третьем периоде счет не изменился, хотя, в концовке тольяттинцы могли сократить счет, но Андрей Гришаков не смог реализовать буллит — победа гостей. 20 сентября команды встретятся вновь, сообщает официальный сайт клуба.