В стартовом матче Кубка России "Нова" переиграла "Нефтяник"

"Нова" одержала трудовую победу в первом матче предварительного этапа Кубка России над оренбургским "Нефтяником" — 3:2.
В стартовом составе команды на площадку вышли: связующий Свентицкис, блокирующие Съемщиков и Козицин, доигровщики Бирюков и Биссет, диагональный Сарлыбаев, на позиции либеро начал Еремин. Победа в первой партии, хотя и досталась волжанам в борьбе, в исходе сета сомнений не было — 25:22.
Вторую партию "разогретая" "Нова" провела еще уверенней и заслуженно победила — 25:18. А вот в следующем сете закончить игру новокуйбышевским волейболистам не удалось. Череда замен, к слову сказать, впервые на площадке в форме "Новы" появился чемпион Лиги Наций Алексей Кабешов, притормозила нашу команду, чем и воспользовался "Нефтяник" — 22:25.
Надо отдать должное сопернику, оренбуржцы достойно сражались, и наградой для них стала победа в четвертой партии со счетом — 26:24. Не менее упорной получилась игра и в укороченном сете. На этот раз "Нова" не позволила сопернику совершить маленькую сенсацию и завершила встречу в роли победительницы — 15:13 и 3:2 по партиям. Самым результативным игроком в составе "Новы" стал Денис Бирюков, на его счету 19 очков, у Биссета — 14, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.