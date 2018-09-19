В стартовом матче Кубка России "Нова" переиграла "Нефтяник"

"Нова" одержала трудовую победу в первом матче предварительного этапа Кубка России над оренбургским "Нефтяником" — 3:2.

В стартовом составе команды на площадку вышли: связующий Свентицкис, блокирующие Съемщиков и Козицин, доигровщики Бирюков и Биссет, диагональный Сарлыбаев, на позиции либеро начал Еремин. Победа в первой партии, хотя и досталась волжанам в борьбе, в исходе сета сомнений не было — 25:22.

Вторую партию "разогретая" "Нова" провела еще уверенней и заслуженно победила — 25:18. А вот в следующем сете закончить игру новокуйбышевским волейболистам не удалось. Череда замен, к слову сказать, впервые на площадке в форме "Новы" появился чемпион Лиги Наций Алексей Кабешов, притормозила нашу команду, чем и воспользовался "Нефтяник" — 22:25.

Надо отдать должное сопернику, оренбуржцы достойно сражались, и наградой для них стала победа в четвертой партии со счетом — 26:24. Не менее упорной получилась игра и в укороченном сете. На этот раз "Нова" не позволила сопернику совершить маленькую сенсацию и завершила встречу в роли победительницы — 15:13 и 3:2 по партиям. Самым результативным игроком в составе "Новы" стал Денис Бирюков, на его счету 19 очков, у Биссета — 14, сообщает официальный сайт клуба.