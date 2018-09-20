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Общество

Самарец продает мяч с автографом Роналдо за 100 тыс. рублей

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самары разместил в сети Интернет объявление о продаже футбольного мяча с символикой ЧМ-2018 и автографом известного футболиста Роналдо.

Фото: avito.ru

За свой товар продавец просит 100 тыс. рублей. Объявление он оформил двумя фото — мяча с автографом и самого Роналдо. Предложение о продаже сувенира опубликовано 17 сентября.

Отметим, что знаменитый бразилец действительно побывал в Самаре на одном из матчей ЧМ. 2 июля на "Самара Арене" прошел матч 1/8 финала мирового первенства Бразилия — Мексика и Роналдо приехал поддержать свою сборную. Также футболист был замечен в компании семи человек в ресторане Hadson на набережной рядом с речным вокзалом.

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