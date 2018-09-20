Самарец продает мяч с автографом Роналдо за 100 тыс. рублей

Житель Самары разместил в сети Интернет объявление о продаже футбольного мяча с символикой ЧМ-2018 и автографом известного футболиста Роналдо.
За свой товар продавец просит 100 тыс. рублей. Объявление он оформил двумя фото — мяча с автографом и самого Роналдо. Предложение о продаже сувенира опубликовано 17 сентября.
Отметим, что знаменитый бразилец действительно побывал в Самаре на одном из матчей ЧМ. 2 июля на "Самара Арене" прошел матч 1/8 финала мирового первенства Бразилия — Мексика и Роналдо приехал поддержать свою сборную. Также футболист был замечен в компании семи человек в ресторане Hadson на набережной рядом с речным вокзалом.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!