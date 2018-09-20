В регионе продолжается прививочная кампания

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В среду, 19 сентября, прививку сделал руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.
"Это заняло буквально несколько минут, - говорит Сергей. - Я всегда перед зимним периодом делаю прививку, чтобы оставаться в строю. И призываю всех жителей области: друзья, утром улыбнитесь, поднимитесь с дивана, сядьте на трамвай, в машину или пройдитесь пешком до своей поликлиники и сделайте прививку от гриппа, чтобы зимой и осенью не болеть и оставаться такими же веселыми, находчивыми и работоспособными".
Врач-эпидемиолог городской поликлиники №9 Татьяна Корнева поясняет: подъем заболеваемости гриппом обычно начинается в конце года, поэтому важно подготовиться к нему сейчас. В первую очередь прививка нужна людям, которые относятся к группам риска: это лица старше 55 лет, медработники, работники образовательных учреждений, дети с 6 месяцев, у которых еще нет иммунитета против гриппа.
"Особенно должны прививаться люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины, - говорит Татьяна Корнева. - Грипп в первую очередь опасен своими осложнениями. Чаще всего это пневмония, нарушения мозгового кровообращения, обостряются все хронические заболевания. Реакция на прививку может проявиться небольшим повышением температуры в первые три дня, покраснением на месте укола, общим недомоганием. Но это случается редко, я сама прививаюсь больше 20 лет, и у меня вообще никакой реакции нет".
Противопоказаний для прививки не так много: это обострение хронических заболеваний, острые состояния, непереносимость куриного белка и аллергические реакции. Чтобы избежать возможных осложнений, перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет температуру и опрашивает о состоянии. Сделать прививку против гриппа можно бесплатно в своей поликлинике по месту прикрепления.
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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.