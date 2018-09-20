В регионе продолжается прививочная кампания

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В среду, 19 сентября, прививку сделал руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.

"Это заняло буквально несколько минут, - говорит Сергей. - Я всегда перед зимним периодом делаю прививку, чтобы оставаться в строю. И призываю всех жителей области: друзья, утром улыбнитесь, поднимитесь с дивана, сядьте на трамвай, в машину или пройдитесь пешком до своей поликлиники и сделайте прививку от гриппа, чтобы зимой и осенью не болеть и оставаться такими же веселыми, находчивыми и работоспособными".

Врач-эпидемиолог городской поликлиники №9 Татьяна Корнева поясняет: подъем заболеваемости гриппом обычно начинается в конце года, поэтому важно подготовиться к нему сейчас. В первую очередь прививка нужна людям, которые относятся к группам риска: это лица старше 55 лет, медработники, работники образовательных учреждений, дети с 6 месяцев, у которых еще нет иммунитета против гриппа.

"Особенно должны прививаться люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины, - говорит Татьяна Корнева. - Грипп в первую очередь опасен своими осложнениями. Чаще всего это пневмония, нарушения мозгового кровообращения, обостряются все хронические заболевания. Реакция на прививку может проявиться небольшим повышением температуры в первые три дня, покраснением на месте укола, общим недомоганием. Но это случается редко, я сама прививаюсь больше 20 лет, и у меня вообще никакой реакции нет".

Противопоказаний для прививки не так много: это обострение хронических заболеваний, острые состояния, непереносимость куриного белка и аллергические реакции. Чтобы избежать возможных осложнений, перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет температуру и опрашивает о состоянии. Сделать прививку против гриппа можно бесплатно в своей поликлинике по месту прикрепления.