Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким председателя губернской думы Виктора Сазонова, скончавшегося после длительной болезни в ночь на 20 сентября.

"От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Сазонова Виктора Федоровича, председателя Самарской губернской думы, почетного гражданина Самарской области. Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся - тяжелый удар", - говорится в обращении.

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов Сегодня ночью после длительной болезни на 71-м году жизни скончался спикер областного парламента Виктор Федорович Сазонов. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе губернской думы.

Дмитрий Азаров отметил, что трудовая деятельность Виктора Сазонова была неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней заботой о наших земляках, о будущем губернии.

"На протяжении долгих лет он представлял и отстаивал интересы своих избирателей и всех жителей региона, активно участвовал в общественно-политических процессах, взаимодействовал с органами власти всех уровней. Возглавляемый Виктором Федоровичем областной парламент работал как один из самых результативных по принятию законодательных инициатив. Во многом благодаря усилиям Виктора Федоровича налажена совместная системная работа Самарской губернской думы и регионального правительства, которая позволяла принимать эффективные решения в интересах наших граждан", - считает губернатор.

"Незаурядные организаторские качества Виктора Федоровича, его богатый жизненный и профессиональный опыт, умение работать с людьми всегда служили делу защиты законных интересов людей, развитию парламентаризма и вызывали заслуженное уважение коллег и жителей губернии. Нам будет не хватать его мудрого слова, доброго участия, дружеской поддержки. Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами Виктора Федоровича Сазонова мы скорбим о постигшей наш регион и всю Россию тяжелой утрате. Светлая память о нем - подлинном патриоте нашей страны и Самарского края - навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил Дмитрий Азаров.