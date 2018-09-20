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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким председателя губернской думы Виктора Сазонова, скончавшегося после длительной болезни в ночь на 20 сентября.

"От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Сазонова Виктора Федоровича, председателя Самарской губернской думы, почетного гражданина Самарской области. Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся - тяжелый удар", - говорится в обращении.

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
Сегодня ночью после длительной болезни на 71-м году жизни скончался спикер областного парламента Виктор Федорович Сазонов. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе губернской думы.

Дмитрий Азаров отметил, что трудовая деятельность Виктора Сазонова была неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней заботой о наших земляках, о будущем губернии.

"На протяжении долгих лет он представлял и отстаивал интересы своих избирателей и всех жителей региона, активно участвовал в общественно-политических процессах, взаимодействовал с органами власти всех уровней. Возглавляемый Виктором Федоровичем областной парламент работал как один из самых результативных по принятию законодательных инициатив. Во многом благодаря усилиям Виктора Федоровича налажена совместная системная работа Самарской губернской думы и регионального правительства, которая позволяла принимать эффективные решения в интересах наших граждан", - считает губернатор.

"Незаурядные организаторские качества Виктора Федоровича, его богатый жизненный и профессиональный опыт, умение работать с людьми всегда служили делу защиты законных интересов людей, развитию парламентаризма и вызывали заслуженное уважение коллег и жителей губернии. Нам будет не хватать его мудрого слова, доброго участия, дружеской поддержки. Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами Виктора Федоровича Сазонова мы скорбим о постигшей наш регион и всю Россию тяжелой утрате. Светлая память о нем - подлинном патриоте нашей страны и Самарского края - навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил Дмитрий Азаров.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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