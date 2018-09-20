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Суды Происшествия

В Самаре вынесен приговор по делу гибели маленького ребенка в ванне

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приговор суда выслушала 21-летняя жительница Самары, признанная виновной в причинении смерти по неосторожности своему 10-месячному сыну, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как сообщалось ранее, 15 мая 2018 г. примерно в 8 часов утра в одной из квартир на ул. Физкультурной ныне осужденная молодая женщина усадила в ванну своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Женщина включила воду, не закрывая сливного отверстия. После этого она вышла из ванной комнаты, оставив ребенка одного. Зашедший примерно через 20 минут в ванную комнату отец ребенка, обнаружил сына в наполненной водой ванне не подававшим признаков жизни.

Следствие по возбужденному уголовному делу велось Советским межрайонным следственным отделом города Самары СК РФ. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

По окончании следствия женщина предстала перед судом, который признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на восемь месяцев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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