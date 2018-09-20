В Самаре вынесен приговор по делу гибели маленького ребенка в ванне

Приговор суда выслушала 21-летняя жительница Самары, признанная виновной в причинении смерти по неосторожности своему 10-месячному сыну, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как сообщалось ранее, 15 мая 2018 г. примерно в 8 часов утра в одной из квартир на ул. Физкультурной ныне осужденная молодая женщина усадила в ванну своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Женщина включила воду, не закрывая сливного отверстия. После этого она вышла из ванной комнаты, оставив ребенка одного. Зашедший примерно через 20 минут в ванную комнату отец ребенка, обнаружил сына в наполненной водой ванне не подававшим признаков жизни.

Следствие по возбужденному уголовному делу велось Советским межрайонным следственным отделом города Самары СК РФ. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

По окончании следствия женщина предстала перед судом, который признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на восемь месяцев.