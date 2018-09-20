Двое взрослых и двое маленьких детей пострадали при ДТП под Самарой

В среду, 19 сентября, в Красноярском районе произошло ДТП с участием 23-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21083, получившего права в феврале этого года, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в 12:30 он ехал по трассе "Б. Каменка-Р. — Селитьба-Б.Чесноковка" со стороны с. Большая Каменка в направлении автодороги М-5. И между 4 и 5 км трассы, нарушив правило расположения транспортного средства на проезжей части, он столкнулся с ехавшим впереди попутным автомобилем Lada 210740, под управлением 43-летнего водителя. После столкновения ВАЗ 21083 съехал в правый кювет, где опрокинулся.

В результате ДТП пострадали и были госпитализированы водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ-21083: 33-летняя женщина, трехлетняя девочка и шестимесячный мальчик.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.