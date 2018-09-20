Двое взрослых и двое маленьких детей пострадали при ДТП под Самарой

В среду, 19 сентября, в Красноярском районе произошло ДТП с участием 23-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21083, получившего права в феврале этого года, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в 12:30 он ехал по трассе "Б. Каменка-Р. — Селитьба-Б.Чесноковка" со стороны с. Большая Каменка в направлении автодороги М-5. И между 4 и 5 км трассы, нарушив правило расположения транспортного средства на проезжей части, он столкнулся с ехавшим впереди попутным автомобилем Lada 210740, под управлением 43-летнего водителя. После столкновения ВАЗ 21083 съехал в правый кювет, где опрокинулся.
В результате ДТП пострадали и были госпитализированы водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ-21083: 33-летняя женщина, трехлетняя девочка и шестимесячный мальчик.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.