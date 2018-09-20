Утром в районе ЖК "Волгарь" водитель легковушки сбил на переходе мужчину

В четверг, 20 сентября, в 9:20 в районе ЖК "Волгарь" в Самаре, по предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21703 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе молодого мужчину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После ДТП пострадавший пешеход был доставлен в лечебное учреждение. Предположительно, у него легкие травмы. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.