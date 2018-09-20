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Самарский филиал Россельхозбанка выдал жителям региона 1,6 млрд руб. на покупку недвижимости

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ипотечный портфель самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" увеличился на 18% и превышает 4 млрд рублей.

С начала года жители региона заключили с региональным филиалом банка 1064 ипотечных договоров на сумму 1,6 млрд рублей.

В Россельхозбанке действуют ипотечные программы, которые позволяют клиентам покупать квартиры на первичном и вторичном рынке, загородную недвижимость и земельные участки для последующего возведения жилого дома. Жители региона могут воспользоваться программой рефинансирования ипотеки, кроме того, действует специальное предложение — ипотека с государственной поддержкой семей с детьми.

"Спрос на жилищные займы стабильно растет, в том числе на рефинансирование ипотек, ранее оформленных в других банках. Ипотека является одним из ключевых продуктов в линейке розничных кредитов банка. Сегодня банк предлагает клиентам минимальную процентную ставку, так что кто еще принимает решение по покупке жилья, приходите к нам в любой офис продаж", — отметил директор филиала Раиль Багдалов.

Гид потребителя

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