Самарский филиал Россельхозбанка выдал жителям региона 1,6 млрд руб. на покупку недвижимости

Ипотечный портфель самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" увеличился на 18% и превышает 4 млрд рублей.
С начала года жители региона заключили с региональным филиалом банка 1064 ипотечных договоров на сумму 1,6 млрд рублей.
В Россельхозбанке действуют ипотечные программы, которые позволяют клиентам покупать квартиры на первичном и вторичном рынке, загородную недвижимость и земельные участки для последующего возведения жилого дома. Жители региона могут воспользоваться программой рефинансирования ипотеки, кроме того, действует специальное предложение — ипотека с государственной поддержкой семей с детьми.
"Спрос на жилищные займы стабильно растет, в том числе на рефинансирование ипотек, ранее оформленных в других банках. Ипотека является одним из ключевых продуктов в линейке розничных кредитов банка. Сегодня банк предлагает клиентам минимальную процентную ставку, так что кто еще принимает решение по покупке жилья, приходите к нам в любой офис продаж", — отметил директор филиала Раиль Багдалов.
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Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.