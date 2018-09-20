Новокуйбышевец, получивший восемь лет за избиение и вымогательство, просто не пришел на вынесение приговора

В Новокуйбышевске суд вынес приговор Максиму Масальскому, которого признали виновным по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, не связанное с похищением"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 декабря 2017 г. Масальский, находясь в гостях у знакомого, решил обокрасть его. Чтобы потерпевший не мешал, злоумышленник пристегнул его наручниками к батарее и стал требовать 150 тыс. рублей.

Знакомый оказался несговорчивым, и грабитель решил убедить его, угрожая ножом и пиная по голове. После применения силы требования Масальского изменились. Он уже хотел, чтобы жертва переоформила на него квартиру стоимостью 1,9 млн рублей.

В итоге избитый и запуганный хозяин квартиры пообещал передать право собственности. После этого злоумышленник освободил его и ушел, а потерпевший обратился за медпомощью и к правоохранителям.

Суд приговорил предприимчивого Масальского к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако на оглашение своего приговора мужчина предусмотрительно не пришел. Теперь его объявили в розыск.