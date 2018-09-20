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Суды Происшествия

Новокуйбышевец, получивший восемь лет за избиение и вымогательство, просто не пришел на вынесение приговора

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске суд вынес приговор Максиму Масальскому, которого признали виновным по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, не связанное с похищением"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 декабря 2017 г. Масальский, находясь в гостях у знакомого, решил обокрасть его. Чтобы потерпевший не мешал, злоумышленник пристегнул его наручниками к батарее и стал требовать 150 тыс. рублей.

Знакомый оказался несговорчивым, и грабитель решил убедить его, угрожая ножом и пиная по голове. После применения силы требования Масальского изменились. Он уже хотел, чтобы жертва переоформила на него квартиру стоимостью 1,9 млн рублей.

В итоге избитый и запуганный хозяин квартиры пообещал передать право собственности. После этого злоумышленник освободил его и ушел, а потерпевший обратился за медпомощью и к правоохранителям.

Суд приговорил предприимчивого Масальского к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако на оглашение своего приговора мужчина предусмотрительно не пришел. Теперь его объявили в розыск.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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