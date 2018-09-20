Компании-организатору семинаров Amway доначислили 27,8 млн руб. налогов

Самарское ООО "Нетворк 21" не смогло добиться признания недействительным решения инспекции ФНС по Ленинскому району от 2016 г., которым обществу вменялось завышение расходов на 47,6 млн руб. и последовавшее за этим занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В связи с этим ведомство доначислило ООО "Нетворк 21" в счет уплаты налогов за 2012–2014 гг. 27,8 млн рублей. В том числе 9,95 млн руб. — недоимка по НДС, 11,06 млн — по налогу на прибыль, а также 3,2 млн руб. пени и 3,58 млн руб. штрафов.

Решение налоговой службы было признано законным Арбитражным судом Самарской области, а также апелляционной и кассационной инстанциями, а в сентябре 2018 г. ООО "Нетворк 21" было отказано в пересмотре этих решений Верховным судом РФ.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Нетворк 21" зарегистрировано в феврале 2005 г., основным видом деятельности общества является "деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки". Бессменным директором компании является Ольга Горшкова, владельцем — корпорация "N21 Холдингз Инк." (США). По итогам 2016 г. (более поздние сведения не представлены), выручка ООО "Нетворк 21" составила 299 млн руб., чистая прибыль — 18 млн рублей.

Network TwentyOne International — международная корпорация, которая работает более чем в 40 странах. Судя по информации, опубликованной на официальном сайте компании, она уже более 25 лет занимается поддержкой "независимых владельцев бизнеса Amway". В частности, сеть TwentyOne разрабатывает и распространяет программы бизнес-образования с помощью традиционных методов, таких как компакт-диски, а также с помощью мобильных и цифровых платформ.

Имя Ольги Горшковой фигурирует на официальном сайте TwentyOne International как менеджера сети в России. Также там указано, что центральный российский офис сети расположен в Самаре.

Согласно материалам КАД ВАС, самарское ООО "Нетворк 21" занимается организацией семинаров для независимых предпринимателей Amway, а также распространением обучающих материалов.

Нарушения в сфере исчисления налогов были выявлены ИФНС по Ленинскому району Самары в рамках проверки, проведенной в 2015 г., и касались взаимоотношений ООО "Нетворк 21" с его контрагентом ООО "Малвик".

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Малвик" было зарегистрировано в Татарстане. В июле 2017 г. компания была ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ. Директором общества являлась Анна Капранова, собственником — Светлана Капранова. Основным видом деятельности общества была оптовая торговля (в качестве агентов) фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средства.

Так, между компаниями "Нетворк 21" и "Малвик" в 2012 г. было заключено два договора — на оказание услуг по продаже билетов, а также на продвижение обучающих материалов.

Во время проверки налоговая служба не обнаружила сведений о наличии у ООО "Малвик" имущества и транспортных средств, а также установила, что среднисписочная численность сотрудников компании в 2012–2014 гг. была равна одному человеку.

Странная ситуация сложилась в части определения услуг, которые оказывало ООО "Малвик" компании "Нетворк 21". Так, в решении суда первой инстанции отмечается, что "Малвик" не имело права заниматься продажей билетов на семинары "Нетворк 21". Дело в том, что учетная политика ООО "Нетворк 21" позволяет заключать договоры на реализацию билетов только "с уровнем Бриллиантов и Изумрудов, которые распространяют билеты и материалы в своей структуре". Однако ООО "Малвик" не входит в данную структуру.

Также в материалах КАД ВАС говорится о том, что в соответствии с проведенными в рамках налоговой проверки опросами директора ООО "Нетворк 21" Ольги Горшковой, главного бухгалтера общества и возглавлявшего на тот момент ООО "Малвик" Сергея Бритауса компанией "Малвик" "билеты на семинары и обучающие материалы не продавались и не продвигались".

В определении суда также приводятся результаты опросов лиц, покупавших билеты на эти семинары, которые сообщили, что приобретали их непосредственно у ООО "Нетворк 21" и платили за них либо в кассе, либо на расчетный счет общества.

Тем временем в своей жалобе на решение налоговой службы представители компании "Нетворк 21" говорят о том, что ООО "Малвик", согласно заключенным с ним договорам, якобы и не должно было заниматься реализацией билетов, а только их продвижением.

Но акты выполненных работ по договорам между ООО "Малвик" и ООО "Нетворк 21", по мнению фискалов, "носят общий характер", и "на их основании невозможно подтвердить характер и вид оказанных услуг", а значит эти документы "не могут подтверждать обоснованность затрат".

Интересно также, что по результатам налоговой проверки средства на счет ООО "Малвик" поступали только от ООО "Нетворк 21". Более того, через один-три дня после поступления они переводились неким ООО "ЮкПраво" и ООО "Катался", которые, по мнению налоговой службы, имеют признаки "фирм-однодневок". В ИАС Seldon Basis найти эти общества не удалось.

На момент написания материала получить комментарии представителей ООО "Нетворк 21" не удалось — телефоны компании не отвечали.