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Экономика и бизнес

Компании-организатору семинаров Amway доначислили 27,8 млн руб. налогов

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское ООО "Нетворк 21" не смогло добиться признания недействительным решения инспекции ФНС по Ленинскому району от 2016 г., которым обществу вменялось завышение расходов на 47,6 млн руб. и последовавшее за этим занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В связи с этим ведомство доначислило ООО "Нетворк 21" в счет уплаты налогов за 2012–2014 гг. 27,8 млн рублей. В том числе 9,95 млн руб. — недоимка по НДС, 11,06 млн — по налогу на прибыль, а также 3,2 млн руб. пени и 3,58 млн руб. штрафов.

Решение налоговой службы было признано законным Арбитражным судом Самарской области, а также апелляционной и кассационной инстанциями, а в сентябре 2018 г. ООО "Нетворк 21" было отказано в пересмотре этих решений Верховным судом РФ.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Нетворк 21" зарегистрировано в феврале 2005 г., основным видом деятельности общества является "деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки". Бессменным директором компании является Ольга Горшкова, владельцем — корпорация "N21 Холдингз Инк." (США). По итогам 2016 г. (более поздние сведения не представлены), выручка ООО "Нетворк 21" составила 299 млн руб., чистая прибыль — 18 млн рублей.

Network TwentyOne International — международная корпорация, которая работает более чем в 40 странах. Судя по информации, опубликованной на официальном сайте компании, она уже более 25 лет занимается поддержкой "независимых владельцев бизнеса Amway". В частности, сеть TwentyOne разрабатывает и распространяет программы бизнес-образования с помощью традиционных методов, таких как компакт-диски, а также с помощью мобильных и цифровых платформ.

Имя Ольги Горшковой фигурирует на официальном сайте TwentyOne International как менеджера сети в России. Также там указано, что центральный российский офис сети расположен в Самаре.

Согласно материалам КАД ВАС, самарское ООО "Нетворк 21" занимается организацией семинаров для независимых предпринимателей Amway, а также распространением обучающих материалов.

Нарушения в сфере исчисления налогов были выявлены ИФНС по Ленинскому району Самары в рамках проверки, проведенной в 2015 г., и касались взаимоотношений ООО "Нетворк 21" с его контрагентом ООО "Малвик".

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Малвик" было зарегистрировано в Татарстане. В июле 2017 г. компания была ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ. Директором общества являлась Анна Капранова, собственником — Светлана Капранова. Основным видом деятельности общества была оптовая торговля (в качестве агентов) фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средства.

Так, между компаниями "Нетворк 21" и "Малвик" в 2012 г. было заключено два договора — на оказание услуг по продаже билетов, а также на продвижение обучающих материалов.

Во время проверки налоговая служба не обнаружила сведений о наличии у ООО "Малвик" имущества и транспортных средств, а также установила, что среднисписочная численность сотрудников компании в 2012–2014 гг. была равна одному человеку.

Странная ситуация сложилась в части определения услуг, которые оказывало ООО "Малвик" компании "Нетворк 21". Так, в решении суда первой инстанции отмечается, что "Малвик" не имело права заниматься продажей билетов на семинары "Нетворк 21". Дело в том, что учетная политика ООО "Нетворк 21" позволяет заключать договоры на реализацию билетов только "с уровнем Бриллиантов и Изумрудов, которые распространяют билеты и материалы в своей структуре". Однако ООО "Малвик" не входит в данную структуру.

Также в материалах КАД ВАС говорится о том, что в соответствии с проведенными в рамках налоговой проверки опросами директора ООО "Нетворк 21" Ольги Горшковой, главного бухгалтера общества и возглавлявшего на тот момент ООО "Малвик" Сергея Бритауса компанией "Малвик" "билеты на семинары и обучающие материалы не продавались и не продвигались".

В определении суда также приводятся результаты опросов лиц, покупавших билеты на эти семинары, которые сообщили, что приобретали их непосредственно у ООО "Нетворк 21" и платили за них либо в кассе, либо на расчетный счет общества.

Тем временем в своей жалобе на решение налоговой службы представители компании "Нетворк 21" говорят о том, что ООО "Малвик", согласно заключенным с  ним договорам, якобы и не должно было заниматься реализацией билетов, а только их продвижением.

Но акты выполненных работ по договорам между ООО "Малвик" и ООО "Нетворк 21", по мнению фискалов, "носят общий характер", и "на их основании невозможно подтвердить характер и вид оказанных услуг", а значит эти документы "не могут подтверждать обоснованность затрат".

Интересно также, что по результатам налоговой проверки средства на счет ООО "Малвик" поступали только от ООО "Нетворк 21". Более того, через один-три дня после поступления они переводились неким ООО "ЮкПраво" и ООО "Катался", которые, по мнению налоговой службы, имеют признаки "фирм-однодневок". В ИАС Seldon Basis найти эти общества не удалось.

На момент написания материала получить комментарии представителей ООО "Нетворк 21" не удалось — телефоны компании не отвечали.

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