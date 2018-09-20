Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лучший частный инвестор 2018"

"Открытие Брокер" приглашает жителей Самарской области принять участие в конкурсе "Лучший частный инвестор 2018", который ежегодно проводится Московской биржей. Участники конкурса, который пройдет с 21 сентября по 21 декабря 2018 года, смогут сразиться за денежные призы в 12 специальных номинациях.

Конкурс "Лучший частный инвестор 2018" (ЛЧИ) проводится среди клиентов российских брокерских компаний на реальных брокерских счетах, зарегистрированных на Московской бирже. Конкурсантам потребуется выбрать одну или несколько площадок для участия и совершать сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами из предложенного перечня в течение срока проведения состязания.

Сделки и финансовые результаты участников конкурса будут ежедневно публиковаться в открытом доступе - это позволит инвесторам сравнивать свои результаты с достижениями других конкурсантов и повышать эффективность торговли. Инвестор, продемонстрировавший лучший торговый результат по итогам конкурса, удостоится звания "Лучший частный инвестор" и получит денежный приз в размере 1,5 млн рублей. Также в рамках состязания участники смогут побороться за первенство еще в 11 номинациях с денежными призами от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

"Конкурс "Лучший частный инвестор" - главное событие в российском инвестиционном сообществе, которое ежегодно открывает новых "звезд". В этом году входной порог в конкурсе значительно снижен, и есть все основания ожидать, что его участниками станет беспрецедентное количество инвесторов. К старту ЛЧИ нами была проделана большая работа по оптимизации сервисов, а также подготовлены новые обучающие курсы и вебинары. Мы уверены, что эти усилия позволят нашим клиентам продемонстрировать торговые успехи, и приглашаем горожан принять участие в ЛЧИ", - говорит директор филиала "Открытие Брокер" в Самаре Ирина Афанасьева.

Регистрация участников конкурса производится с 14 сентября по 31 октября 2018 года. Для участия в ЛЧИ достаточно подать заявку в личном кабинете. Сумма активов на брокерском счете для допуска к конкурсу должна составлять не менее 100 тыс. рублей.