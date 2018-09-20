Студенты колледжа сервисных технологий и дизайна сделали прививки от гриппа

В четверг, 20 сентября, студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна присоединились к прививочной кампании.

Студенты по очереди сделали прививку от гриппа, а затем послушали лекцию заведующей поликлиники № 3 Валентины Савинковой. Она рассказала ребятам, почему обязательно нужно прививаться, и чем опасна эта болезнь.

"Грипп — очень коварное заболевание, которое дает много осложнений, — говорит врач. — В первую очередь, это пневмония, которая очень тяжело лечится. Человек может заболеть гриппом, даже будучи привитым, но заболевание будет протекать в легкой форме и не даст серьезных осложнений".

Валентина Савинкова предупредила, что вакцина начинает действовать только через две недели, поэтому сделать прививку нужно уже сейчас, не дожидаясь начала эпидемии.

Студентка Олеся Губанова считает, что такие мероприятия должны проводить в каждом учебном заведении.

"Молодежь ведь сама не пойдет, нужно как-то нас подталкивать, напоминать об этом, — говорит Олеся. — Мы делаем прививки каждый год. Но надеяться только на вакцину не стоит, нужно еще следить за своим здоровьем и тепло одеваться".

Директор колледжа Татьяна Санникова рассказала, что студенты всегда активно идут на вакцинацию. "Как вы видите, ребята даже выстроились в очередь, — говорит Татьяна Санникова. — Мы прививаемся каждый год, и процент заболеваемости у нас в колледже ниже, чем у других. И это здорово, потому что у нас дети занимаются спортом, общественной работой, учатся, и им некогда болеть".