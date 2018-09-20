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Олимпийские Спорт

Ростелеком вывел юных фигуристов на "Звездную дорожку" в Сызрани

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ледовом дворце спорта "Сызрань Арена" прошла серия мастер-классов для юных фигуристов "Звездная дорожка", организованная Федерацией фигурного катания на коньках России и компанией "Ростелеком". Участниками мастер-классов стали более 40 учеников детско-юношеских спортивных школ Самарской области, их тренеры и участники первого этапа "Кубка России - Ростелеком".

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Профессиональными секретами с юными спортсменами поделились мастер спорта, заслуженный тренер России по фигурному катанию, первый наставник олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Елена Левковец и мастер спорта СССР международного класса, тренер высшей квалификационной категории Олег Татауров. Уникальным приемам выполнения элементов начинающих фигуристов обучал Алексей Мишин - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, профессор, член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России, тренер сборной команды России по фигурному катанию, тренер Алексея Урманова, Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

Завершилась серия мероприятий автограф-сессией и вручением юным спортсменам сувениров от компании "Ростелеком".

В Федерации фигурного катания на коньках России уверены, что "Звездная дорожка" - отличный инструмент для поиска новых талантов. Проект поможет поднять интерес молодежи к одному из самых красивых и зрелищных видов спорта.

"Я хочу научить детей не только верно исполнять элементы, но и стремиться отшлифовывать их до идеала. Из тех ребят Самарской области, что были сегодня на льду, половина очень способна, а три-четыре человека просто талантливы! Уверен, что мы с ними еще не раз встретимся", - сказал заслуженный тренер России Алексей Мишин.

"Занятия спортом формируют характер ребенка, дисциплинируют, учат его выносливости и определению важных ориентиров в жизни, - отметил директор самарского филиала компании "Ростелеком" Сергей Иванов. - "Звездная дорожка" дает детям из самых разных городов нашей страны отличную возможность пообщаться с именитыми тренерами и спортсменами, получить ценные уроки и, возможно, путевку в большой спорт, к олимпийским высотам".

"Огромное счастье, что нам помогает Ростелеком! В сотрудничестве с компанией мы проводим "Звездные дорожки" в разных городах и готовим спортсменов для сборной страны", - рассказала президент федерации фигурного катания на коньках Самарской области, вице-президент фигурного катания на коньках России Вера Богуш.

"Звездная дорожка" - совместная программа федерации фигурного катания России и национального оператора связи "Ростелеком", стартовавшая в 2011 году в Саранске. За это время в ней приняли участие сотни ребят из детско-юношеских спортивных школ всех федеральных округов страны. Своим мастерством с юными фигуристами делились лучшие тренеры и известные спортсмены Артур Дмитриев, Александр Жулин, Ирина Лобачева.

Самарская область принимала "Звездную дорожку" в областном центре в 2014 году, Сызрань стала вторым городом губернии, в котором прошли мастер-классы.

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Последние комментарии

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 18:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

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