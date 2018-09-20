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Здравоохранение Общество

В России проходит VI Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 сентября, бригада специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера, Самарской городской клинической диагностической поликлиники № 14 и Самарской областной клинической стоматологической поликлиники провели комплексный осмотр всех желающих сотрудников управления пенсионного фонда России в Кировском и Промышленном районах Самары.

Много желающих собралось и на лекцию о факторах риска и мерах профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований. С ней выступила заведующая отделением медицинской профилактики СОКОД Ольга Козлова.

"Наша цель — повысить онконастороженность населения, напомнить всем об опасности запустить или пропустить болезнь, — поясняет Козлова. — В настоящее время большинству пациентов с опухолями головы и шеи диагноз ставится на последних стадиях. Это десятки видов опухолей, которые имеют разное течение заболевания и разные подходы к лечению. И наша задача — чтобы опухоли были выявлены на ранних стадиях, чтобы это не приводило к инвалидизации людей".

Чтобы поймать рак на ранних стадиях, специалисты особое внимание обращают на ряд симптомов, с которыми человеку надо поспешить на медосмотр. Среди них — более трех недель сохраняющаяся осиплость голоса, боль в горле, незаживающие язвы и ранки, красные или белые пятна в полости рта, заложенность носа или кровянистые выделения из его, опухоль в области шеи.

"Даже с одним из таких симптомов человек должен, вооружившись полисом ОМС, посетить своего терапевта по месту жительства, а раз в год желательно пройти диспансеризацию, — советует Ольга Козлова. — В медицине есть такое понятие "факторы риска", они не являются причиной заболевания, но способствуют его развитию. Например, курение и злоупотребление алкоголем. Мы всегда рекомендуем людям вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься физкультурой и регулярно проходить профилактические осмотры".

Врач-онколог высшей категории отделения опухолей головы и шеи СОКОД Андрей Синотин напоминает, что рак — самое излечиваемое из всех хронических заболеваний при условии своевременного обращения.

"Опухоли головы и шеи, наружных локализаций могут быть выявлены без применения специфических инструментальных методов исследования, без УЗИ, компьютерной томографии и т. д.  — говорит Синотин. — Раки наружных локализаций составляют 80% всех видов раков, а выявить их можно путем банального осмотра у врача-гинеколога, уролога, проктолога, отоларинголога, стоматолога, дерматолога и т. д. Поэтому каждому человеку обязательно надо посетить смотровой кабинет и показаться этим специалистам".

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