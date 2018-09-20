В России проходит VI Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи

В четверг, 20 сентября, бригада специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера, Самарской городской клинической диагностической поликлиники № 14 и Самарской областной клинической стоматологической поликлиники провели комплексный осмотр всех желающих сотрудников управления пенсионного фонда России в Кировском и Промышленном районах Самары.
Много желающих собралось и на лекцию о факторах риска и мерах профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований. С ней выступила заведующая отделением медицинской профилактики СОКОД Ольга Козлова.
"Наша цель — повысить онконастороженность населения, напомнить всем об опасности запустить или пропустить болезнь, — поясняет Козлова. — В настоящее время большинству пациентов с опухолями головы и шеи диагноз ставится на последних стадиях. Это десятки видов опухолей, которые имеют разное течение заболевания и разные подходы к лечению. И наша задача — чтобы опухоли были выявлены на ранних стадиях, чтобы это не приводило к инвалидизации людей".
Чтобы поймать рак на ранних стадиях, специалисты особое внимание обращают на ряд симптомов, с которыми человеку надо поспешить на медосмотр. Среди них — более трех недель сохраняющаяся осиплость голоса, боль в горле, незаживающие язвы и ранки, красные или белые пятна в полости рта, заложенность носа или кровянистые выделения из его, опухоль в области шеи.
"Даже с одним из таких симптомов человек должен, вооружившись полисом ОМС, посетить своего терапевта по месту жительства, а раз в год желательно пройти диспансеризацию, — советует Ольга Козлова. — В медицине есть такое понятие "факторы риска", они не являются причиной заболевания, но способствуют его развитию. Например, курение и злоупотребление алкоголем. Мы всегда рекомендуем людям вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься физкультурой и регулярно проходить профилактические осмотры".
Врач-онколог высшей категории отделения опухолей головы и шеи СОКОД Андрей Синотин напоминает, что рак — самое излечиваемое из всех хронических заболеваний при условии своевременного обращения.
"Опухоли головы и шеи, наружных локализаций могут быть выявлены без применения специфических инструментальных методов исследования, без УЗИ, компьютерной томографии и т. д. — говорит Синотин. — Раки наружных локализаций составляют 80% всех видов раков, а выявить их можно путем банального осмотра у врача-гинеколога, уролога, проктолога, отоларинголога, стоматолога, дерматолога и т. д. Поэтому каждому человеку обязательно надо посетить смотровой кабинет и показаться этим специалистам".
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.