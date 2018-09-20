"Нова" переиграла "Зенит-Казань" и возглавила группу "А" Кубка России

"Нова" во втором матче предварительного этапа Кубка России уверено переиграла "Зенит-Казань" в трех партиях и возглавила свою подгруппу.

Дебют матча остался за соперником. "Нова" не форсировала ситуацию на площадке и сыграла "вторым" номером. Казань долгое время вела, самарцы следили за отрывом. К середине партии игра пошла мяч в мяч. Все решилось в концовке сета. "Нова" была точнее и спокойнее — 25:22.

Схожий сценарий увидели зрители и во второй партии — "Зенит" долгое время был хоть и не на много, но впереди, а в концовке сета вновь убедительней выглядела "Нова" — 25:23. В третьей партии борьбы не получилось. Стоило "Нове" сразу заработать преимущество и "Зенит" впал в стопор — 8:6, 16:9, 21:12.В итоге "Нова" взяла третий сет — 26:16 и вместе с ним и весь матч — 3:0.

Самым результативным игроком в составе "Новы" с 12 очками стал Биссет. 21 сентября команде предстоит встреча с хозяином турнира клубом "Тархан". Начало встречи в 18.00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.