"Нова" переиграла "Зенит-Казань" и возглавила группу "А" Кубка России

"Нова" во втором матче предварительного этапа Кубка России уверено переиграла "Зенит-Казань" в трех партиях и возглавила свою подгруппу.
Дебют матча остался за соперником. "Нова" не форсировала ситуацию на площадке и сыграла "вторым" номером. Казань долгое время вела, самарцы следили за отрывом. К середине партии игра пошла мяч в мяч. Все решилось в концовке сета. "Нова" была точнее и спокойнее — 25:22.
Схожий сценарий увидели зрители и во второй партии — "Зенит" долгое время был хоть и не на много, но впереди, а в концовке сета вновь убедительней выглядела "Нова" — 25:23. В третьей партии борьбы не получилось. Стоило "Нове" сразу заработать преимущество и "Зенит" впал в стопор — 8:6, 16:9, 21:12.В итоге "Нова" взяла третий сет — 26:16 и вместе с ним и весь матч — 3:0.
Самым результативным игроком в составе "Новы" с 12 очками стал Биссет. 21 сентября команде предстоит встреча с хозяином турнира клубом "Тархан". Начало встречи в 18.00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.