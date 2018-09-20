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ИТ Транспорт и связь

"Вятка Банк" выбрал сервисы Ростелеком-Solar для защиты от киберугроз

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания Ростелеком-Solar, национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, подключила "Вятка Банк" к ряду сервисов сетевой безопасности: услугам анализа защищенности IT-инфраструктуры и защиты от DDoS-атак. "Вятка Банк" — первое финансовое учреждение в Кировской области, которое воспользовалось комплексным предложением провайдера кибербезопасности.

Для анализа защищенности IT-инфраструктуры были смоделированы действия злоумышленников, атакующих банк извне. Этот метод также известен как pentest (penetration testing — тестирование на проникновение). Специалисты Ростелеком-Solar пытались обойти комплекс средств защиты информационных систем банка и проникнуть в сеть. По результатам теста клиент получил оценку безопасности информационных систем и рекомендации по повышению уровня их защищенности.

По словам первого вице-президента "Вятка Банка" Андрея Семиохина, организация уделяет особое внимание информационной безопасности, для финансовой сферы это приоритетное направление: "Сегодня нам приходится использовать новейшие технологии, чтобы надежно защищаться от киберугроз. В случае успеха злоумышленников многие атаки, в том числе DDoS, повлекут за собой огромные финансовые и репутационные потери для банка. Эффективно справляться с этими задачами нам помогают комплексные сервисы информационной безопасности, предоставляемые компанией Ростелеком-Solar. Надежные, зарекомендовавшие себя сервисы, выстроенные на базе самых современных технологий, — это гарантия высокого уровня защищенности информационных систем".

"Кто хочет глобально развивать бизнес, должен системно подходить к защите своих информационных ресурсов. Мы можем в этом помочь. Противодействие угрозам в области информационной безопасности — новое приоритетное направление стратегии развития "Ростелекома". Имея крупнейшую в стране сеть передачи данных, мощные дата-центры, экспертные знания в области ИБ, мы готовы стать единой точкой ответственности за ИБ для самых разных организаций: от крупных корпораций до малых предприятий", — резюмировал вице-президент, директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Проскура.

Среди заказчиков услуги "Анализ защищенности IT-инфраструктуры" — крупнейшие банковские, государственные и промышленные компании. Pentest-команда Ростелеком-Solar обладает высокой квалификацией (это подтверждается сертификатами международного образца) и выполняет проекты любой сложности, включая анализ веба и внешнего периметра, оценку защищенности банкоматов, тесты на проникновение от лица внутреннего злоумышленника и т. д.

Сервис Ростелеком-Solar по мониторингу трафика и защите от DDoS-атак базируется на технологических решениях компании Arbor Networks — мирового лидера по разработке программного обеспечения в этой области. Система способна отражать кибератаки мощностью до 5 Тбит/с на магистральной сети оператора и фильтровать трафик непосредственно на комплексе защиты до 160 Гбит/с. Ростелеком-Solar обеспечивает защиту от DDoS-атак в 180 из 400 крупнейших российских компаний, в семи из десяти крупнейших банков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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