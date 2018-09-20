"Вятка Банк" выбрал сервисы Ростелеком-Solar для защиты от киберугроз

Компания Ростелеком-Solar, национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, подключила "Вятка Банк" к ряду сервисов сетевой безопасности: услугам анализа защищенности IT-инфраструктуры и защиты от DDoS-атак. "Вятка Банк" — первое финансовое учреждение в Кировской области, которое воспользовалось комплексным предложением провайдера кибербезопасности.
Для анализа защищенности IT-инфраструктуры были смоделированы действия злоумышленников, атакующих банк извне. Этот метод также известен как pentest (penetration testing — тестирование на проникновение). Специалисты Ростелеком-Solar пытались обойти комплекс средств защиты информационных систем банка и проникнуть в сеть. По результатам теста клиент получил оценку безопасности информационных систем и рекомендации по повышению уровня их защищенности.
По словам первого вице-президента "Вятка Банка" Андрея Семиохина, организация уделяет особое внимание информационной безопасности, для финансовой сферы это приоритетное направление: "Сегодня нам приходится использовать новейшие технологии, чтобы надежно защищаться от киберугроз. В случае успеха злоумышленников многие атаки, в том числе DDoS, повлекут за собой огромные финансовые и репутационные потери для банка. Эффективно справляться с этими задачами нам помогают комплексные сервисы информационной безопасности, предоставляемые компанией Ростелеком-Solar. Надежные, зарекомендовавшие себя сервисы, выстроенные на базе самых современных технологий, — это гарантия высокого уровня защищенности информационных систем".
"Кто хочет глобально развивать бизнес, должен системно подходить к защите своих информационных ресурсов. Мы можем в этом помочь. Противодействие угрозам в области информационной безопасности — новое приоритетное направление стратегии развития "Ростелекома". Имея крупнейшую в стране сеть передачи данных, мощные дата-центры, экспертные знания в области ИБ, мы готовы стать единой точкой ответственности за ИБ для самых разных организаций: от крупных корпораций до малых предприятий", — резюмировал вице-президент, директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Проскура.
Среди заказчиков услуги "Анализ защищенности IT-инфраструктуры" — крупнейшие банковские, государственные и промышленные компании. Pentest-команда Ростелеком-Solar обладает высокой квалификацией (это подтверждается сертификатами международного образца) и выполняет проекты любой сложности, включая анализ веба и внешнего периметра, оценку защищенности банкоматов, тесты на проникновение от лица внутреннего злоумышленника и т. д.
Сервис Ростелеком-Solar по мониторингу трафика и защите от DDoS-атак базируется на технологических решениях компании Arbor Networks — мирового лидера по разработке программного обеспечения в этой области. Система способна отражать кибератаки мощностью до 5 Тбит/с на магистральной сети оператора и фильтровать трафик непосредственно на комплексе защиты до 160 Гбит/с. Ростелеком-Solar обеспечивает защиту от DDoS-атак в 180 из 400 крупнейших российских компаний, в семи из десяти крупнейших банков.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???