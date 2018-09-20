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Экономика и бизнес

Франчайзер "Chop-Chop" выплатит компенсацию за самарский барбершоп

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В федеральной сети барбершопов "Chop-Chop" прокомментировали судебное разбирательство с самарским франчайзи.

Напомним, с иском в суд обратились владельцы первого в Самарской области барбершопа, который был открыт по франшизе "Chop-Chop" в 2013 г. на ул. Некрасовской в Самаре. Через три года мужская парикмахерская сменила вывеску, оставив за собой право на прежний бренд.

Однако в октябре прошлого года в Самаре открылся еще один барбершоп "Chop-Chop" на улице Куйбышева, 91, что и послужило причиной судебного иска.

Арбитражный суд согласился с доводами истца, присудив ему 458 тыс. руб. компенсации от салона на ул. Куйбышева, а также запретив этому барбершопу в своей деятельности использовать товарный знак "Chop-Chop" и "сходные с ним до степени смешения".

Комментируя ситуацию, представитель федеральной сети "Chop-Chop" Георгий Чубун назвал решение суда половинчатым, но сообщил, что франчайзер не стал оспаривать его из-за "экономической нецелесообразности" и взял финансовые обязательства, вытекающие из судебного решения, на себя.

Он акцентировал внимание на том, что в договорах с двумя самарскими франчайзи речь шла о разных товарных знаках — в одном случае о буквенном, во втором — о комбинированном (словесном и графическом изображении головы в профиль). При этом второй договор был заключен после ребрендинга первого барбершопа и длительных переговоров с его владельцами, которым по словам Чубуна, предлагали вернуть роялти за время, которое бренд не использовался.

"Мы попросили второго франчайзи снять вывеску, чтобы избежать новых разбирательств. Вернуть он ее сможет уже 6 ноября, когда истечет срок действия договора с "Чоп-Чоп Самара". А на нашем сайте информация о парикмахерской на ул. Куйбышева остается, так как к нашей компании суд никаких требований не выдвигал", — говорит Чубун.

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