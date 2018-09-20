В Советском районе Самары ограничат движение из-за строительства газопровода

По улице Шестая Толевая в Самаре с 24 сентября по 3 октября включительно будет ограничено движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Проезд закроют от ул. Балаковской до переулка Ясского в связи со строительством газопровода и последующим восстановлением благоустройства.