В Советском районе Самары ограничат движение из-за строительства газопровода

По улице Шестая Толевая в Самаре с 24 сентября по 3 октября включительно будет ограничено движение, сообщает пресс-служба мэрии.
Проезд закроют от ул. Балаковской до переулка Ясского в связи со строительством газопровода и последующим восстановлением благоустройства.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!