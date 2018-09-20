Синоптики обещают заморозки в ночь на 21 сентября

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", ночью 21 сентября в восточной половине Самарской области местами ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 ... -2°С.
Днем в пятницу обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, а температура воздуха составит 14 ... 19°C.
В ночь на 22 сентября погода не изменится, столбик термометра опустится до 9 ... 14°C, местами по восточной половине 3-8°C. Днем в субботу воздух прогреется до 25°C. Аналогичные условия ожидаются и 23-го числа.
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде сентября средняя температура воздуха ожидается на 3° выше среднего многолетнего значения.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!