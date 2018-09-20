Экс-начальника полиции Челно-Вершинского района оштрафовали за обирание подчиненных

В Самарской области суд вынес приговор бывшему начальнику отделения МВД РФ по Челно-Вершинскому району Рафкату Расулову. Его признали виновным в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Как было установлено, в начале ноября 2017 г. Расулов незаконно потребовал от шестерых подчиненных передать ему часть выданной премии и получил по 20 тыс. руб., а с одного сотрудника - 10 тыс. рублей. Кроме того, один из подчиненных бесплатно делал ремонт дома у Расулова. Стоимость работ составила 30 тыс. рублей.

Суд назначил экс-полицейскому штраф 40 тыс. рублей.