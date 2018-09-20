Экс-начальника полиции Челно-Вершинского района оштрафовали за обирание подчиненных

В Самарской области суд вынес приговор бывшему начальнику отделения МВД РФ по Челно-Вершинскому району Рафкату Расулову. Его признали виновным в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Как было установлено, в начале ноября 2017 г. Расулов незаконно потребовал от шестерых подчиненных передать ему часть выданной премии и получил по 20 тыс. руб., а с одного сотрудника - 10 тыс. рублей. Кроме того, один из подчиненных бесплатно делал ремонт дома у Расулова. Стоимость работ составила 30 тыс. рублей.
Суд назначил экс-полицейскому штраф 40 тыс. рублей.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.