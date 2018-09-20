Житель Похвистнева хранил 2 кг марихуаны для себя

В Похвистневе правоохранители задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении большого количества наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В летней кухне его дома оперативники изъяли более 2 кг марихуаны и гашишное масло.

Подозреваемый сказал, что хранил все это для личного употребления. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.