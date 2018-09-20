Житель Похвистнева хранил 2 кг марихуаны для себя

В Похвистневе правоохранители задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении большого количества наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В летней кухне его дома оперативники изъяли более 2 кг марихуаны и гашишное масло.
Подозреваемый сказал, что хранил все это для личного употребления. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.
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Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.