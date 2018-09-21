В Самаре из-за ремонтных работ закроют движение по ряду улиц

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством ремонтных работ на территории Самары временно ограничивается движение транспорта на ряде улиц, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ограничение коснется следующих участков:
до 08:00 22 сентября — по ул. Средне-Садовая в районе пересечения с ул. Победы (по ее нечетной стороне);
с 20 сентября до 23:00 30 сентября — по ул. Гаражная — напротив дома № 18;
с 18:00 21 сентября до 06:00 24 сентября — по ул. Ташкентская от пересечения с ул. Стара-Загора на участке 50 метров по направлению к пр. Карла Маркса.
Также с 18:00 21 сентября до 06:00 24 сентября движение общественного транспорта — автобусов маршрутов №№ 21, 89, 297, 41, 59, 59а — будет организовано по временной схеме.
Администрация Самары обращает внимание горожан на необходимость заранее выбирать маршрут следования.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!