В Самаре из-за ремонтных работ закроют движение по ряду улиц

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством ремонтных работ на территории Самары временно ограничивается движение транспорта на ряде улиц, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничение коснется следующих участков:

до 08:00 22 сентября — по ул. Средне-Садовая в районе пересечения с ул. Победы (по ее нечетной стороне);

с 20 сентября до 23:00 30 сентября — по ул. Гаражная — напротив дома № 18;

с 18:00 21 сентября до 06:00 24 сентября — по ул. Ташкентская от пересечения с ул. Стара-Загора на участке 50 метров по направлению к пр. Карла Маркса.

Также с 18:00 21 сентября до 06:00 24 сентября движение общественного транспорта — автобусов маршрутов №№ 21, 89, 297, 41, 59, 59а — будет организовано по временной схеме.

Администрация Самары обращает внимание горожан на необходимость заранее выбирать маршрут следования.