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Общество

В Самарской области в выходные провоз велосипедов в электричках будет бесплатным

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Всемирного дня без автомобиля в выходные, 22 и 23 сентября, провоз велосипедов в электропоездах будет осуществляться бесплатно. об этом сообщает СППК.

Напомним, что в субботу, 22 сентября, автомобилисты Самары смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в течение всего дня. Город присоединится к Всемирному дню без автомобиля. 

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