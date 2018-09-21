В Самарской области в выходные провоз велосипедов в электричках будет бесплатным

В рамках Всемирного дня без автомобиля в выходные, 22 и 23 сентября, провоз велосипедов в электропоездах будет осуществляться бесплатно. об этом сообщает СППК.

Напомним, что в субботу, 22 сентября, автомобилисты Самары смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в течение всего дня. Город присоединится к Всемирному дню без автомобиля.