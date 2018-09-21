В Самарской области в выходные провоз велосипедов в электричках будет бесплатным

В рамках Всемирного дня без автомобиля в выходные, 22 и 23 сентября, провоз велосипедов в электропоездах будет осуществляться бесплатно. об этом сообщает СППК.
Напомним, что в субботу, 22 сентября, автомобилисты Самары смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в течение всего дня. Город присоединится к Всемирному дню без автомобиля.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!