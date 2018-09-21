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Общество

Жители региона будут оштрафованы на 15 млн руб. за нарушение земельного законодательства

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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В первом полугодии 2018 года управление Росреестра по Самарской области провело 1207 проверок на предмет соблюдения земельного законодательства. Больше всего проверок прошло в Сызрани, Новокуйбышевске и Ставропольском районе.

Самое большое количество правонарушений было выявлено в Ставропольском районе. Землевладельцы муниципалитета должны оплатить штрафы в общей сумме почти 1,3 млн рублей. С жителей и организаций Тольятти будет взыскано 1,2 млн рублей.

Самая высокая сумма штрафов оказалась в Самаре и Волжском районе — более 5,5 млн рублей. Это связано с большим количеством материалов о выявленных правонарушениях, поступающих из органов муниципального земельного контроля и отделов полиции. Общий размер штрафов для жителей региона составит почти 15 млн рублей.

"Штраф необходимо оплатить в течение двух месяцев со дня вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу, — подчеркивает начальник отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Самарской области Юлия Голицына.  — Иначе, с учетом дополнительного административного наказания за несвоевременную оплату, его размер возрастет в три раза, и, например, гражданам придется заплатить не 5 тыс. рублей, а 15 тыс. рублей. Также в обязательном порядке надо устранить и нарушение, потому что за неисполнение предписания установлена административная ответственность".

РегиональноеуУправление Росреестра напоминает, что основная цель проверок не наложение штрафов, а обеспечение неукоснительного соблюдения земельного законодательства на территории Самарской области. Для того чтобы быть уверенным, что земельный участок используется на законных основаниях необходимо внимательно изучить имеющиеся документы и удостовериться, что площадь фактически занимаемого участка соответствует площади, указанной в свидетельстве о праве собственности или выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

"Обратите внимание на разрешенное использование земли, — говорит Юлия Голицына. — А если участок уже не используете, возможный вариант — это отказаться от него, потому что за неиспользование участков определенных видов законодательством также предусмотрен штраф. Для граждан он составляет не менее 20 тыс. рублей. При этом для отказа от земельного участка достаточно обратиться с заявлением в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), без внесения какой-либо платы".

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